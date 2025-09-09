Handläggare arbeta med elmarknadsfrågor på Energienheten
2025-09-09
Vill du vara med och bidra till arbetet på Energienheten för att utveckla energipolitiken i en spännande tid med stora förändringar och utmaningar inom energiområdet, inte minst genom den snabba elektrifieringen av samhället? Har du dessutom flerårig erfarenhet av arbete med elmarknadsfrågor och vill arbeta i både nationella och internationella miljöer, mitt i händelsernas centrum? Då är det dig vi söker!
Vi kan erbjuda en stimulerande roll i en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö tillsammans med trevliga och professionella kollegor.
Energienheten ansvarar för beredning av frågor inom det energipolitiska området på nationell, EU- och internationell nivå. Det inkluderar bland annat reglering av el-, gas- och värmemarknaderna, energieffektivisering, tillförsel av fossilfri energi, energiinfrastruktur, energiforskning, energiberedskap och elsäkerhet samt utveckling av energipolitiska styrmedel, regelutveckling och myndighetsstyrning. Enheten växer och består idag av ca trettio medarbetare. Energienheten söker dig som kan bidra till att utveckla de statliga insatserna och stödja genomförandet av regeringens politik, bland annat för att skapa förbättrade ramvillkor för en robust elförsörjning.
Din arbetsdag, Sveriges morgondag
En snabb energi- och klimatomställning pågår där en omfattande elektrifiering förväntas framöver.
Som handläggare på Energienheten kommer du huvudsakligen att arbeta med elmarknads- och elsystemfrågor, såväl nationellt som inom EU och Norden. Det inkluderar arbete med policy- och regelutveckling, omhändertagande av myndighetsrapporter och remisser, underlag till politiska ledningen, hantera frågor från företag, organisationer och riksdag. Du kommer att bereda och kommunicera ärenden i Regeringskansliet, analysera elmarknadens utveckling och representera Sverige i internationella samarbeten och förhandlingar. Beroende av tidigare erfarenhet och intresse kan även andra arbetsuppgifter och sakfrågor bli aktuella utifrån enhetens behov och sökandens kompetens. Arbetet kan innebära tjänsteresor.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-09-09Bakgrund
För att axla denna roll krävs en för tjänsten relevant akademisk examen, gärna som civilingenjör, ekonom, statsvetare eller jurist. Vi ser att du har flerårig aktuell erfarenhet av arbete med elmarknadsfrågor.
Erfarenhet från Regeringskansliet eller annan relevant statlig myndighet är meriterande. Erfarenhet av EU-arbete om elmarknadsfrågor är också meriterande. Det är ett plus om du har erfarenhet av projektledning och/eller samordning. Meriterande är också kunskaper om EU-processer och statsstöd.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Det innebär att du behöver ha en helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Gott samarbete och tjänstvillighet är självklart i våra arbetslag. För den här tjänsten är det viktigt att du även kan arbeta självständigt, är drivande, analytiskt lagd och målmedveten. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och besitter en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Vidare ser vi att du kan hantera formalia, förankra förslag och hålla uppsatta tidsramar. Som medarbetare i Regeringskansliet är du flexibel, vilket för oss innebär att du kan kompromissa och snabbt kan sätta in dig i nya frågeställningar. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är förlagd på heltid. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om arbetet och vad vi erbjuder, kontakta Rekryterande chef Eva Centeno López. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlotte Wahlström. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når alla via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 september, 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
