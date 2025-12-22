Handläggare/Administratör till Överförmyndarenheten - Stenungsunds kommun
2025-12-22
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Stenungsunds kommun har tillsammans med Lilla Edet, Orust och Tjörns kommuner en gemensam överförmyndarnämnd med Stenungsund som värdkommun. Överförmyndarenheten för de fyra kommunerna sköts av tjänstepersoner som är anställda i Stenungsunds kommun.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. I sektor stödfunktioner ingår bland annat kommunövergripande specialister, ekonomi, HR och bemanning, administration och digitalisering, kommunikation och samordning samt service. Stödfunktionernas uppdrag är att underlätta för kommunens sektorer att fokusera på sin verksamhet. Som överförmyndahandläggare arbetar du inom sektor stödfunktioner, funktionen för Administration och digitalisering där Överförmyndarenheten ingår.
Inom Överförmyndarenheten arbetar idag sju personer - sex handläggare och en handläggare/administratör. Nu utökar vi teamet med ytterligare en handläggare/administratör.
Det team du blir en del av präglas av arbetsglädje, kvalitetsmedvetenhet och professionalitet. Tillit, förtroende och samverkan är nyckelord i vårt arbete. Vi delar kunskap och stöttar varandra för att lyckas med vårt viktiga uppdrag.
Hos oss i Stenungsund får du möjlighet att utvecklas i din roll och ta tillvara din kompetens. Vi erbjuder flextid, kompetensutveckling och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning inom godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
* Administration och tillsyn, inklusive granskning av redovisningshandlingar och redogörelser
* Beslut om arvoden och handläggning av enklare ärenden såsom exempelvis uttag från spärrat konto.
* Registrering, diarieföring samt kontakter via telefon och e-postKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom ekonomi, juridik, statsvetenskap, socialt arbete, offentlig förvaltning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
* God kunskap om lagar och regler inom offentlig verksamhet samt familjerätt, arvsrätt och socialrätt
* Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
* Vana att arbeta i digitala miljöerDina personliga egenskaper
* Kommunikativ, serviceinriktad och ordningsam
* Ansvarstagande med god samarbets- och initiativförmåga
* Strukturerad och trivs med att arbeta med siffror
* Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt med bibehållen kvalitet
Meriterande:
* Erfarenhet av myndighetsutövning och överförmyndarhandläggning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätt under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
Kanslichef
Helena Maxon helena.maxon@stenungsund.se 0303-73 25 83 Jobbnummer
9658675