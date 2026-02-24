Handläggare -arbeta med frågor som rör mänskliga rättigheter
Enheten för mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor, arbetsmarknadsdepartementet
Vill du arbeta i händelsernas centrum med frågor som rör mänskliga rättigheter och arbete mot diskriminering? På enheten för mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor får du möjlighet att bidra till utvecklingen av enhetens frågor och verka i internationella sammanhang.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten söker en kvalificerad handläggare för frågor inom enhetens politikområden nämligen arbetet mot diskriminering, som även rymmer arbete mot rasism och insatser för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter, samt samordning och utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter på nationell nivå. Arbetsuppgifterna innebär att du självständigt och i samarbete med andra hanterar och samordnar aktuella EU- och internationella frågor inom enhetens ansvarsområden. Du arbetar med ärendehantering, framtagande av promemorior och gör föredragningar. I arbetet ingår även andra frågor inom enhetens ansvarsområde. Du förväntas på egen hand kunna företräda departementet och Sverige i möten och förhandlingar, samt löpande upprätthålla internationella kontakter. Ditt arbete präglas av en fortlöpande och nära dialog med såväl departementets ledning och kollegor inom enheten och departementet som med andra departement, myndigheter och utrikesförvaltningen. Det krävs ofta snabbt framtagna underlag och ställningstaganden i dagsaktuella frågor och du bör därför tycka det är roligt att arbeta under förhållanden där du får vara beredd på det oförutsedda. Resor i tjänsten ingår. Publiceringsdatum2026-02-24Bakgrund
Du har en relevant akademisk utbildning, och vi ser det som meriterande om du har en juristexamen.
Du har erfarenhet av handläggande arbete inom EU-området från Regeringskansliet, goda kunskaper om statsförvaltningen, EU och internationellt samarbete samt mycket goda kunskaper i engelska. Kunskaper i franska är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att representera Sverige vid EU- och internationella möten. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete i någon av EU:s institutioner eller med EU-frågor på myndighet samt erfarenhet av arbete med enhetens frågor.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Dina egenskaper
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god förmåga att arbeta effektivt, även med flera parallella uppgifter, och att hålla uppsatta tidsramar. Du har förmåga att skapa och upprätthålla relationer och nätverk.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du kan fungera väl i vårt arbetslag och bidra till utvecklingen inom enheten. Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad från maj 2026 tom april 2027.
Är du intresserad?
Kontakta enhetschef Jenny Olausson om du vill veta mer om rollen. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Isabella Granström. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Åsa Bergqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera ditt CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 mars 2026. Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Ersättning
