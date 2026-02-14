Handläggare -arbeta med frågor som rör barns och ungas livsvillkor
2026-02-14
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, Socialdepartementet
Vill du arbeta i händelsernas centrum med frågor som rör barns och ungas livsvillkor? På Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik får du möjlighet att bidra till utvecklingen av en socialtjänst som ger stöd till barn, unga och familjer som behöver samhällets hjälp. Vi söker nu en handläggare som vill vara med och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten arbetar med frågor inom den sociala barn- och ungdomsvården, individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar också för samordning av barnrättspolitiken, funktionshinderspolitiken och vissa socialförsäkringsförmåner. Arbetet omfattar centrala delar av socialtjänstens verksamhet, bland annat placeringar av barn och unga, både frivilliga och med tvångsvård, insatser mot ungdomsbrottslighet samt förebyggande socialt arbete mot kriminalitet. Aktuell lagstiftning är till exempel socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
Som handläggare hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete i en verksamhet med stor samhällsbetydelse. Arbetsuppgifterna omfattar både löpande frågor och långsiktiga utvecklingsinsatser. Du kommer bland annat att bereda underlag och förbereda möten, hantera riksdagsfrågor och interpellationer samt delta i samordningen av enhetsövergripande processer. Arbetet kan också omfatta att ta fram förslag till propositioner, regeringsuppdrag och kommittédirektiv samt att följa upp och analysera frågor inom den sociala barn- och ungdomsvården.
I tjänsten ingår samarbete med andra delar av Regeringskansliet, myndigheter och externa aktörer. Du kan också komma att representera Sverige i olika nationella och internationella processer och sammanhang. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid beroende på aktuella prioriteringar.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en avslutad akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning, exempelvis statskunskap eller socionomexamen. Du har erfarenhet inom det socialpolitiska området samt erfarenhet av utrednings- och analysarbete i statlig eller kommunal verksamhet. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete av arbete i Regeringskansliet samt goda kunskaper om socialtjänsten och brottsförebyggande arbete. Det ses även som meriterande om du har god förståelse för kraven på arbete och förutsättningarna i en politiskt styrd verksamhet
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god förmåga att självständigt planera, samordna och driva processer. Du tar egna initiativ och hanterar flera uppgifter samtidigt. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet och har ett gott omdöme.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du kan fungera väl i vårt arbetslag och bidra till utvecklingen inom enheten.
Övrigt
Vi erbjuder ett vikariat på 1 år med tillträde snarast. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Jessica Löfvenholm, gruppchef vid Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Isabella Granström. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Agnes Sörensen för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera ditt CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 mars 2026. Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
