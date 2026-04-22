Handläggare - Uppföljning av driftentreprenader och markfrågor
2026-04-22
Vill du vara med och säkerställa att Lidingös mark används korrekt och att våra driftentreprenader håller hög kvalitet? Vi söker nu en engagerad och drivande handläggare som vill arbeta med både uppföljning av entreprenader inom gata, park och anläggning och tillsyn av markannekteringar.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor - eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad - bron till framtiden
Arbetsuppgifter
Som handläggare kommer du arbeta nära förvaltningens gatu- och parkförvaltare med uppgift att följa upp stadens driftentreprenader inom offentlig miljö. Det innebär att du kontrollerar att entreprenörer levererar enligt avtal, funktionskrav och skötselnivåer exempelvis inom gatumark, renhållning och vinterväghållning.
Du blir även en nyckelperson i stadens arbete mot privatisering av kommunens mark genom så kallade markannekteringar, ett uppdrag som tydliggjorts och förstärkts inom förvaltningen. Du arbetar både strategiskt och operativt med att utreda, dokumentera och hantera ärenden, och du följer processer och rutiner som staden tar fram, bland annat kartlager och dokumenterade flöden kring olovligt nyttjande av mark.
Arbetet är varierat och kombinerar myndighetsutövning, fältarbete, analys och dialog med både entreprenörer och invånare.
* Följa upp driftentreprenader enligt funktionsbeskrivningar, skötselkrav och minimikrav, exempelvis inom gatumark, parkdrift och renhållning.
* Vid behov initiera åtgärder, föra dialog med entreprenörer och följa upp avvikelser.
* Medverka i utveckling av arbetssätt, rutiner och upphandlingsunderlag kopplat till driftverksamhet.
* Handlägga ärenden om markannekteringar, inklusive platsbesök, dokumentation, kommunikation och återställande.
* Arbeta enligt stadens fastställda processer och kartunderlag för att säkerställa enhetlig hanteringKvalifikationer
Vi söker dig med:
* Relevant utbildning, till exempel inom samhällsbyggnad, fastighetsrätt, lantmäteri eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
* B-körkort
* Erfarenhet av myndighetsutövning, tillsyn eller handläggning
* God förståelse för lagrum som styr mark- och fastighetsfrågor.
* Förmåga att analysera avtal, tekniska krav och entreprenaddokumentation (AB/ABT/AF-delar förekommer regelbundet i arbetet).
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med driftentreprenader.
* Digital förmåga
* Erfarenhet av GIS, särskilt kopplat till kartanalys av markobjekt.
* Erfarenhet från kommunal verksamhet och god lokal kunskap
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och noggrann. Du är trygg i att fatta beslut och är självgående men med god förmåga till samarbete. Vidare är du prestigelös med god servicekänsla.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C320355".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
)
181 82 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lidingö Stad, Tekniska förvaltningen
Biträdande förvaltningschef
Lena Wennerklint lena.wennerklint@lidingo.se 070-6183568
