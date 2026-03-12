Handläggare - sommarjobb på Klimat- och näringslivsdepartementet
Klimat- och näringslivsdepartementet
Har du erfarenhet av praktik på Regeringskansliet och söker ett stimulerande sommarjobb? Som sommarvikarie ges du en unik möjlighet till inblick i Regeringskansliets och Klimat- och näringslivsdepartementets uppgifter och processer. Vi erbjuder en möjlighet att arbeta med intressanta frågor i en omväxlande och spännande arbetsmiljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Klimat- och näringslivsdepartementet ansvarar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.
Som sommarvikarie kommer du att stötta Klimat- och näringslivsdepartements enheter under sommaren 2026. Du kommer att arbeta med frågor inom departementets områden, vid någon av Klimat- och näringslivsdepartementets enheter. I denna tjänst deltar du i det löpande arbetet på någon av departementets enheter vilket innebär varierande arbetsuppgifter. Du kommer också att stötta i administrativa arbetsuppgifter på departementet och du kommer delta i vissa administrativa processer.
Följande enheter söker sommarvikarier:
• Enheten för branschernas konkurrenskraft
• Enheten för cirkulär ekonomi, kemikalier och strålning
• Enheten för näringsliv, innovation och marknader
• Energienheten
• Sekretariatet för EU och internationella frågor
• Klimatenheten
• Miljöprövningsenheten
Arbetsuppgifterna kan bestå av exempelvis: enklare handläggningsuppgifter, omvärlds- och faktainsamling, administrativa uppgifter, stöd i ärendehantering eller interna processer. Vi söker dig som är flexibel, samarbetsinriktad och nyfiken på att bidra till flera delar av Klimat- och näringslivsdepartementets arbete. Hos oss får du en varierad och lärorik sommar i en central del av statsförvaltningen.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
För att vara aktuell behöver du:
• ha en pågående eller avslutad akademisk utbildning som bedöms relevant
• ha genomfört praktik i Regeringskansliet som en del av din högskole-/universitetsutbildning under VT 2026 eller HT 2025
• ha mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
• ha goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har kunskap om en eller flera av de frågor som hanteras inom Klimat- och näringslivsdepartementet, exempelvis inom enheternas eller sekretariatets ansvarsområden.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi söker dig som är självgående och ansvarstagande, är strukturerad och kvalitetsmedveten, har lätt för att sätta dig in i nya frågor, samt har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Vi erbjuder flera tidsbegränsade anställningar under sommaren 2026.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas, vilket innebär att du behöver kunna infinna dig på plats i Stockholm för säkerhetsprövning.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Malin Edström HR-partner eller rekryteringsspecialist Gabriella Gvidi. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga kontaktpersoner via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
