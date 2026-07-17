Handläggare - projekt inom arbetsmiljö och lokalfrågor
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2026-07-17
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning
Vi söker en driven och lösningsorienterad handläggare med fokus på fysisk arbetsmiljö och lokaler. Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag på barn- och utbildningsförvaltningen i Värnamo kommun, där du har en nyckelroll med många kontaktytor.
Du kommer arbeta på den administrativa enheten tillsammans med två kollegor med liknande arbetsuppgifter. Enheten ansvarar utöver lokalfrågor och säkerhet också bland annat för Hr-frågor, bemanning, it-frågor, skolskjutsar och hantering av kallelser, protokoll och allmänna handlingar. Arbetsplatsen är på Tingshuset i centrala Värnamo där förvaltningens centrala funktioner och ledning finns. Barn och utbildningsförvaltningen har ca 1350 anställda inom förskola, grundskola, anpassad skola, gymnasium, vuxenutbildning och kulturskola.Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett team som arbetar med arbetsmiljö lokalfrågor och projekt. Dina uppgifter är att samordna och verkställa beslut inom fastighets- och säkerhetsrelaterade områden. Du kommer att företräda förvaltningen gentemot andra förvaltningar och externa intressenter inom dina ansvarsområden.
Tjänsten är en stödfunktion till barn- och utbildningsförvaltningens chefer, rektorer och verksamheter.Kvalifikationer
Du har relevant eftergymnasial utbildning exempelvis inom projektledning, fastigheter, arbetsmiljö, säkerhet eller annan utbildning som bedöms som relevant av arbetsgivaren.
Det är meriterande med erfarenhet från skolnära frågor och projektledning. Det är också en fördel om du dessutom har kunskaper inom ekonomi, upphandling eller inköp.
Du har god erfarenhet av och är trygg i att arbeta digitalt och behärskar Office365 utan bekymmer. Du är duktig på att uttrycka dig muntligt och skriftligt i det svenska språket och kommunicerar på ett tydligt sätt.
För att lyckas i rollen, krävs att du är självgående och initiativtagande, samt har en god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa relationer eftersom du har många kontaktytor. Som person behöver du vara flexibel, noggrann och serviceinriktad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, motivation och engagemang. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cvAnställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Intervjuer kan komma ske löpande innan ansökningstiden går ut. Startdatumet 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
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331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Kontaktcenter KC 0370-377000 Jobbnummer
10005815