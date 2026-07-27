Handläggare - kombinerad roll med administrativa uppgifter
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-27
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Vill du arbeta med arbetsmarknadspolitiska frågor i en roll som kombinerar utredande, handläggning och administrativt stöd? Vi söker dig med akademisk utbildning och erfarenhet av relevant arbete som vill bidra till regeringens arbete inom ett prioriterat politikområde.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Arbetsuppgifterna innebär att ta fram underlag inför regeringens beslut i olika arbetsmarknads-politiska frågor. I arbetsuppgifterna ingår att delta i utvecklingen av arbetsmarknadspolitiken, genomföra analys och uppföljning samt att bereda ärenden. I arbetsuppgifterna ingår också att följa och hålla sig uppdaterad inom sitt ansvarsområde. Arbetsuppgifterna rör såväl nationell arbetsmarknadspolitik som relaterade frågor inom EU och internationellt.
Arbetet innefattar också att hantera administrativa frågor samt stötta handläggare och chefer. Uppgifterna består huvudsakligen av hantering av ärenden, beredningslistor, färdigställande och expediering av beslut, ekonomiredovisning, agera digitalt mötesstöd och ge visst annat tekniskt stöd samt hantera rese-, lokal- och konferensbokning. I rollen som expert på Regeringskansliets och departementets administrativa rutiner är du ett proaktivt stöd för kollegor. Du ingår i departementets administrativa nätverk.
Arbetet innebär att ha kontakter inom departementet och övriga Regeringskansliet samt med externa aktörer.
Läs mer om vår verksamhet på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/.Publiceringsdatum2026-07-27Bakgrund
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning
något års aktuell erfarenhet av utredande eller handläggande arbete i Regeringskansliet, annan statlig myndighet, kommun eller organisation
relevant och aktuell kunskap om arbetsmarknadspolitiska frågor, exempelvis genom studier eller arbete
goda kunskaper i Officepaketet (särskilt Excel) samt vana att arbeta i digitala verktyg.
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med arbetsmarknadspolitiska frågor
erfarenhet av utredande eller handläggande arbete i Regeringskansliet
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i den här rollen behöver du även vara strukturerad och ha förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan hantera flera parallella arbetsuppgifter och arbeta under perioder med högt tempo.
Du har en problemlösande analysförmåga och kan bryta ner komplexa frågor och omsätta dem i relevanta underlag.
Vidare uttrycker du dig tydligt och väl i tal, anpassar din kommunikation efter situation och målgrupp, och har förmåga att argumentera för dina ställningstaganden.
Du är serviceinriktad, samarbetar väl med andra och har ett mycket gott omdöme. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/.Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Jasmina Hopstadius som är enhetschef. För frågor om rekryteringsprocessen är du också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Kristina Dybeck. Under vecka 31 är vi svåra att nå, men därefter har vi åter god tillgänglighet. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Eva Rod för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10011994