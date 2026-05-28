Handläggare - för dig som ingår i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Kronofogdemyndigheten / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-05-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronofogdemyndigheten i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Uddevalla
, Lidköping
eller i hela Sverige
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
Den här annonsen vänder sig till dig som omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Som handläggare inom verkställighet arbetar du i huvudsak med att besluta om lämpliga åtgärder för att reglera skulder. För att motverka att människor hamnar i svår skuldsättning blir kontakten med kunder, arbetsgivare och andra myndigheter en viktig del av ditt arbete. Din roll är att vara den neutrala parten som hjälper den som inte har fått betalt och den som ska betala.
Du utreder tillgångar, fattar beslut om lämpliga tvångsåtgärder av varierande omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, e-post och brev i kontakt med olika parter. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. De ärenden som du hanterar ställer krav på rättssäkerhet, snabbhet och effektivitet med bibehållen kvalitet.
Du genomgår en internutbildning för de uppgifterna som ingår i rollen och det kommer även att finnas handledare som stöttar under upplärningen. Du ingår i en sektion som gemensamt ansvarar för resultat, planering och arbetsfördelning
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som handläggare kan du till exempel uppmärksamma andra myndigheter om att en person får bidrag på felaktiga grunder. Det kan resultera i att du bidrar till att stoppa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.
Placeringsort är Göteborg.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy. Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
slutbetyg från gymnasieutbildning
6 månaders aktuell erfarenhet av administrativt arbete inom Verkställighet på Kronofogden
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Med stöd av 4 § Anställningsförordningen kommer vi att utöver kraven ovan, särskilt beakta att den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tidsbegränsad. Grunden för denna tidsbegränsade anställningen är Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA) med VASA avtalens anställningsvillkor. Du blir anställd som handläggare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår hemsida.
Välkommen med din ansökan senast den 2026-06-18!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646), https://kronofogden.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Lilla Bommen 4 A (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Matteus Maria Furemalm, SACO matteus.maria.furemalm@kronofogden.se 010-5792028 Jobbnummer
9933683