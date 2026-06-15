Handläggare - bidra till Sveriges säkerhetspolitik
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Försvarsdepartementet, Avdelningen för säkerhetspolitik, Enheten för internationella relationer
Vill du arbeta i händelsernas centrum avseende svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik? Försvarsdepartementet utvecklar verksamheten utifrån det förändrade omvärldsläget och Sveriges medlemskap i Nato. Just nu söker vi en eller flera handläggare som vill bidra till Sveriges säkerhet genom utvecklande arbetsuppgifter i en mycket omväxlande arbetsmiljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
I denna roll ansvarar du för handläggning och analys av frågor inom det försvars- och säkerhetspolitiska området, med placering på FÖ SP EIR. Du bidrar till framtagande och samordning av svenskt förhållningssätt, policyunderlag, säkerhets- och försvarspolitiska analyser, beslutsunderlag, instruktionsgivning, förberedelser inför den politiska ledningens resor och besök. I rollen ingår även att medverka vid förhandlingar, resor och besök.
Internationella inslag i arbetet blir din vardag och du har täta kontakter med relevanta enheter inom Regeringskansliet, andra myndigheter och andra staters motsvarigheter. Tillsammans med professionella och kunniga kollegor bistår du regeringen och utför ett betydelsefullt arbete som bidrar till Sveriges utveckling. Du arbetar i ett högt tempo med fokus på problemlösning och leverans.
Enheten består av cirka 30 medarbetare i Stockholm och ansvarar även för Försvarsdepartementets utsända personal vid svenska beskickningar utomlands.
Läs mer om Försvarsdepartementet på https://regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/ Publiceringsdatum2026-06-15Bakgrund
Vi söker dig som har en för området relevant akademisk examen. Du har aktuell, mångårig erfarenhet av handläggning av säkerhets- och försvarspolitiska frågor vid Regeringskansliet eller annan statlig myndighet som har ansvar för till tjänsten relevanta frågor. Vidare har du erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Du har även mycket goda kunskaper om svensk försvars- och säkerhetspolitik samt kunskap om myndigheterna inom Försvarsdepartementets ansvarsområde. Du behöver kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande med tjänstgöring vid relevant internationell organisation och en statsvetenskaplig högskoleutbildning. Även kunskap om Natos organisation och processer samt kunskaper i annat främmande språk är meriterande. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att företräda Sverige i bi- och multilaterala format, erfarenhet av för tjänsten relevant analysarbete samt av säkerhets- och försvarssamarbete med länder i Sveriges närområde och/eller tongivande allierade länder.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Tjänsten kräver också en mycket god förmåga att analysera och förstå olika aspekter av komplexa frågor. Detta innebär att du behöver ha förmåga att arbeta under högt tryck och har god prioriteringsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi erbjuder en eller flera tillsvidareanställningar med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef Johannes Carlberg, eller rekryteringsspecialist Isabel Åkermark, mailto:isabel.akermark@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Karina Åbom-Engberg för ST och Katja Wahlsten för SACO. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 juli 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9964329