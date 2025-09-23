Handläggare - arbetsmarknad och budget- och skuldrådgivning
Hjo kommun, Arbetsmarknad och försörjning / Företagsekonomjobb / Hjo Visa alla företagsekonomjobb i Hjo
2025-09-23
, Tibro
, Haninge
, Tidaholm
, Ödeshög
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hjo kommun, Arbetsmarknad och försörjning i Hjo
Om arbetsplatsen
Hjo kommun söker nu en engagerad handläggare med fokus på arbetsmarknad och budget- och skuldrådgivning. Hos oss på arbetsmarknadsenheten blir du en del av ett inspirerande team med tydligt målfokus och en genuin vilja att stödja våra invånare. Vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet och främja social hållbarhet genom hela livet för Hjo kommuns invånare.
Våra lokaler är belägna nära Hjoåns vackra dalgång, i en trivsam miljö i den historiska byggnaden Guldkroken. Här samsas arbetscentrum, dagverksamhet för socialpsykiatrin, integrationsverksamhet och vägledningscentrum under samma tak, vilket ger både medarbetare och deltagare en god samarbetsmiljö.
Vi värnar om tillit och "det goda mötet" i allt vi gör, och som handläggare hos oss bidrar du till att stärka individens självkänsla och förmåga till en hållbar egen försörjning.
Som medarbetare hos oss får du ta del av Hjo kommuns många förmåner, såsom:
• Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme för fysisk och mental återhämtning.
• Möjlighet till rabatterat gymkort på lokala gym och tillgång till arrangerade friskvårdsaktiviteter.
• Cykelleasing genom vårt Businessbike-program.
• En aktiv löneutveckling och tjänstepension där vi avsätter 6 % av din årslön.
• Sommaravtal om en timmes arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som handläggare kommer du att arbeta inom vägledningscentrums väl utvecklade struktur, som fokuserar på kartläggning, genomförandeplaner och regelbunden uppföljning för att stödja individer i deras utveckling. Tjänsten omfattar två huvudsakliga ansvarsområden:
Budget- och skuldrådgivning: Här ger du ekonomisk vägledning till invånare som behöver stöd för att få ordning på sin privatekonomi. Du hjälper till med planering av budget, bistår i förhandlingar med fordringsägare och inkassoföretag, samt stöttar vid ansökan om skuldsanering.
Arbetsmarknadshandläggning: Du stöttar individer i deras resa mot arbetsmarknaden genom att identifiera deras behov och vägleda dem i rätt riktning, med målet att stärka deras möjligheter till självförsörjning.
I båda delarna av tjänsten är social dokumentation centrala arbetsuppgift och arbetet utförs i våra verksamhetssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• en relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig, med fördel beteendevetenskaplig inriktning
• god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift
• hög empatisk förmåga, trygghet i dig själv och lätt för att skapa goda möten och relationer
• en naturlig fallenhet för att motivera andra till förändring
• förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och samtidigt vara en engagerad och inspirerande kollega
Vi ser det som meriterande med erfarenhet av:
• socialtjänstområdet och myndighetsutövning
• budgetarbete, privatekonomi, skuldsanering eller liknande ekonomiskt stödarbete
• att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare
• att arbeta inom verksamhetssystemet Boss
• att arbeta med metoderna Instrument X och BIP
• arbete och utbildning inom Motiverande samtal (MI)
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen. Vi behöver att du som söker har giltigt B-körkort.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och göra skillnad i Hjo kommun? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt engagerade team som arbetar för att skapa en trygg och hållbar framtid för våra invånare.Övrig information
För att din ansökan ska räknas som giltig ber vi dig skicka in den via Visma Recruit genom att klicka på länken. Vi gör detta för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och undanber ansökningar på annat vis.
Intervjuer kan eventuellt komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi tar gärna emot samtal från kandidat men undanber kontakt vad avser extern hjälp med marknadsföring eller rekrytering kopplat till den här tjänsten.
Är du nyfiken på att flytta till Hjo kan du läsa mer om hur det är att leva och bo i vår fantastiska stad på Livet i Skaraborg: Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo)
Vill du läsa mer om hur det är att arbeta i Hjo kommun och om våra förmåner kan du kikar här: Jobba i Hjo kommun - Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/)
På Hjo.se har vi riktat information till den som är i behov av stöd från budget och skuldrådgivare - här får du även en liten inblick även i arbetet se här: Budget- och skuldrådgivning - Hjo kommun (https://hjo.se/stod-och-omsorg/socialt-och-ekonomiskt-stod/budget--och-skuldradgivning/)
Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo kommun
(org.nr 212000-1728) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjo kommun, Arbetsmarknad och försörjning Kontakt
Enhetschef Arbetsmarknads- och Integrationsenheten
Jessica Bergman jessica.bergman@hjo.se 0503 35228 Jobbnummer
9521264