Handläggare - arbete med förvaltnings- och tillståndsärenden
2026-04-28
Enheten för branschernas konkurrenskraft, Klimat- och näringslivsdepartementet
Har du juristutbildning och vill arbeta med kvalificerade förvaltnings- och tillståndsärenden i Regeringskansliet? Vi söker nu en handläggare till en tidsbegränsad anställning vid Enheten för branschernas konkurrenskraft.
Enheten ansvarar för frågor som rör branschernas konkurrenskraft, utveckling och resiliens inom bl.a. gruv- och mineralindustrin, basindustrin, tillverkningsindustrin, den industrinära tjänstesektorn, life science samt besöksnäring och turism. Enheten ansvarar också för frågor om geologiska undersökningar, mineralutvinning och prospektering samt för styrningen av myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU). Enheten ansvarar för juridiska prövningar av ärenden om tillstånd enligt kontinentalsockellagen och minerallagen. Enheten ansvarar också för att utforma och bereda inlagor till domstolar och internationella kommittéer när regeringens beslut i sådana förvaltningsärenden granskas.
Enheten söker nu en medarbetare som främst ska arbeta med att bereda och utforma regeringsbeslut i ärenden enligt kontinentalsockellagen och minerallagen, men även andra delar av enhetens arbete kan bli aktuella. Den aktuella tjänsten innebär att bereda och analysera sakfrågor och juridiska frågeställningar.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se.
Vi söker dig som har en akademisk examen i juridik. Det är meriterande om du har kunskap inom miljöjuridik. Du har erfarenhet av handläggande eller utredande arbete, och det är en fördel om du har arbetat inom Regeringskansliet eller vid annan relevant myndighet. Du har även kunskap om svensk statsförvaltning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med beredning av förvaltningsärenden vid myndighet. Det är också meriterande om du har kunskap om Regeringskansliets processer samt om du har genomfört notarietjänstgöring.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du bidrar till verksamhetens mål och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att passa i rollen behöver du vara noggrann, initiativrik och resultatinriktad. Du har god analytisk och problemlösande förmåga samt god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift. Du har även god samarbetsförmåga. Uppgifterna och arbetssättet ställer krav på att du självständigt kan driva och planera ditt arbete samt att vid behov visa flexibilitet.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/.
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning om cirka sex månader. Möjlighet till förlängning kan finnas, men beslut fattas vid senare tillfälle. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Maria Rosander som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Kristina Dybeck på mailto:kristina.dybeck@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 maj 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Så ansöker du
