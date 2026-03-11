Handläggare - arbeta övergripande med Justitiedepartementets frågor
Enheten för ledningsstöd, Justitiedepartementet
Har du erfarenhet från Regeringskansliet eller annan statlig verksamhet? Vill du arbeta med dagsaktuella frågor kopplade till samordning samt offentlighet och sekretess som rör Justitiedepartementet? Vi erbjuder dig som kan möta höga krav på service, noggrannhet och leverans en spännande roll i en händelserik miljö.
Enheten för ledningsstöd biträder departementsledningen med bl.a. verksamhetsplanering och uppföljning av departementets verksamhet, arbetet i ledningsgruppen och chefsgruppen, samordning av arbete med propositionsförteckningar, redovisning av åtgärder i anledning av riksdagens skrivelser och liknande. Enheten svarar vidare för departementets arbetsordning och stödjer departementsledningen vid organisatoriska förändringar. Arbetet vid enheten innefattar kontakter med Statsrådsberedningen, Förvaltningsavdelningen samt övriga departement.
Enheten biträder också expeditionschefen i frågor om säkerhet som han eller hon svarar för enligt säkerhetsföreskrifterna, beredskap i departementet, verksledningsfrågor, verkschefsmöten och samordning av budgetfrågor inom ramen för den statliga budgetprocessen samt frågor om krishanteringsplan och krishanteringsorganisation.
Som handläggare på enheten för ledningsstöd kommer du att få arbeta med uppgifter av varierande karaktär inom enhetens arbetsområden. En arbetsuppgift är handläggning och samordning av ärenden om utlämnande av allmänna handlingar inom enhetens ansvarsområden. Du kommer även att arbeta med andra samordningsfrågor vid enheten, t.ex. beställningar från politisk ledning, propositionsförteckningar, redovisning av åtgärder i anledning av riksdagens skrivelser och liknande.
I frågor gällande handläggning och samordning av ärenden om utlämnande av allmänna handlingar hanterar du, under ledning av en särskild huvudman, utlämnandeärenden inom enhetens ansvarsområden och är kontaktperson mot departementets enheter och övriga delar av Regeringskansliet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-03-11Bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen med relevant inriktning för uppdraget, till exempel statsvetenskap eller juridik. Du har aktuell och för tjänsten relevant erfarenhet från handläggande arbetsuppgifter i statlig verksamhet och kunskap om regelverket kring allmänna handlingar samt offentlighet och sekretess.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet eller annan politiskt styrd organisation. Erfarenhet av tillämpning av offentlighet och sekretess samt kunskap om Regeringskansliets organisation och arbetsformer är också en fördel.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är ett krav för tjänsten.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du har god förmåga att självständigt planera, samordna och driva processer. Du har god samarbetsförmåga, gott omdöme och kan hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och flexibel. Det är viktigt att du trivs i en miljö där det mer långsiktiga och strategiska arbetet kombineras med beställningar att ta fram underlag med kort leveranstid. Vi ser även att du är serviceinriktad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Anna C. Lindberg, enhetschef, på 08-405 44 93. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark isabel.akermark@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Elin Jansson för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde. Ersättning
