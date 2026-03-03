Handläggare - arbeta med regeringens politik på migrationsområdet
Enheten för nationella migrationsfrågor, Justitiedepartementet
Är du intresserad av migrationsfrågor och trivs i en miljö där arbetet är både varierat och komplext? Vi kan erbjuda dig en utvecklande roll i en händelserik arbetsmiljö med många kontaktytor.
Enheten för nationella migrationsfrågor arbetar med frågor som bland annat rör mottagande av asylsökande och asylprocessen, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, medborgarskap, återkallelse av tillstånd samt återvandring. Enheten ansvarar också för myndighetsstyrning av Migrationsverket och budgetarbete på 8 Migration, samt hantering av enskilda ärenden och omvärldsanalys.
Du kommer att vara handläggare för vissa av enhetens ansvarsområden, där hänsyn tas till vilken kompetens du har med dig till tjänsten. Arbetet innebär bland annat att analysera och bereda förslag i migrationspolitiska frågor, förbereda underlag för den politiska ledningen och aktivt delta i politikutvecklingen inom enhetens ansvarsområde.
Du kommer att företräda enheten och Justitiedepartementet i olika sammanhang.
Publiceringsdatum2026-03-03
Vi söker dig som har en akademisk examen med relevant inriktning för uppdraget, till exempel statsvetenskap, juridik eller ekonomi. Du har aktuell och flerårig erfarenhet av arbete med migrationsfrågor. Vidare förväntas du ha mycket goda kunskaper om svensk statsförvaltning.
Erfarenhet av handläggningsarbete i Regeringskansliet är meriterande.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Dina egenskaper
För att passa i rollen behöver du ha en mycket god analytisk förmåga och strategisk skicklighet då du kommer att ha många kontakter inom departementet liksom med andra departement och med Migrationsverket. Vidare är du kvalitetsmedveten, strukturerad, flexibel, drivande och effektiv.
Du har en mycket god samarbetsförmåga och att stödja och hjälpa dina kollegor ser du som en naturlig del av ditt arbete. Det är också viktigt för oss att du aktivt bidrar till att värna den goda arbetsmiljön på enheten.
Tidvis är arbetstempot högt vilket ställer krav på att du har ett strukturerat arbetssätt, kan prioritera och leverera med kvalitet under tidspress. Du är stabil och agerar med gott omdöme.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se.Övrig information
Tjänsten avser en eller flera anställningar, med fast anställning såväl som tidsbegränsad. Vid tillsvidareanställning tillämpas sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Lars Davidsson som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Kristina Dybeck på kristina.dybeck@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Klara Hedlund för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde. Ersättning
