Handläggare - arbeta med regeringens politik på migrationsområdet
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Enheten för nationella migrationsfrågor, Justitiedepartementet
Är du intresserad av migrationsfrågor? Söker du omväxlande, intressanta och komplexa arbetsuppgifter som ställer höga krav på din samarbetsförmåga? Då kan vi erbjuda dig en utvecklande roll i en händelserik arbetsmiljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Du kommer att arbeta som handläggare på enheten för nationella migrationsfrågor. Enheten arbetar med frågor som bl.a. rör mottagande av asylsökande och asylprocessen, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, medborgarskap, arbetet mot skuggsamhället, återkallelse av uppehållstillstånd samt återvandring. Enheten ansvarar också för myndighetsstyrning av Migrationsverket och budgetarbete på utgiftsområde 8 Migration, samt hantering av enskilda ärenden och omvärldsanalys.
Du kommer att vara handläggare för s.k. säkerhetsärenden, dvs överklagande till regeringen av Migrationsverkets beslut om svenskt medborgarskap. Arbetet innebär bl.a. att handlägga inkomna ärenden, kommunicera med myndigheter, sökanden och deras ombud, viss administration knutet till handläggningen, samt förbereda beslutsunderlag för den politiska ledningen. Arbetet ställer krav på en god samarbetsförmåga då du kommer att företräda enheten och Justitiedepartementet i olika sammanhang. Tidvis är arbetstempot högt, vilket bl.a. ställer krav på att du har ett strukturerat arbetssätt. Även visst annat sedvanligt departementsarbete kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-12-19Bakgrund
Vi söker dig med akademisk examen med inriktning som är relevant för uppdraget med t.ex. statsvetenskaplig, juridisk eller ekonomisk inriktning. Du har tidigare erfarenhet av arbete med enskilda migrationsärenden och god kunskap om svensk stadsförvaltning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med enskilda medborgarskapsärenden eller arbete från enhetens övriga ansvarsområden.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Arbetet kräver att du har en mycket god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och tänker strategiskt. Då arbetet också präglas av många kontaktytor är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du behöver vara effektiv och drivande med bibehållen kvalitet.
Att arbeta i en politisk miljö ställer även krav på hög grad av flexibilitet och ett gott omdöme. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetÖvrig information
Rekryteringen avser två tillfälliga anställningar.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Lars Davidsson som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark på isabel.akermark@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Klara Hedlund för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9654330