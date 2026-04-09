Handläggare - arbeta med myndighetsstyrning inom socialförsäkringsområdet
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Socialförsäkringsenheten, Socialdepartementet
Är du en samhällsintresserad akademiker med intresse för socialförsäkringsfrågor? Vill du arbeta i högt tempo med fokus på problemlösning och leverans tillsammans med professionella och kunniga kollegor? Då kan det vara dig vi söker som myndighetshandläggare inom socialförsäkringsområdet.
Socialförsäkringsenhetens ansvarsområden omfattar ekonomisk familjepolitik, sjukförsäkring och pension och internationella socialförsäkringsfrågor. Därutöver ansvarar enheten för styrningen av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Inspektionen för socialförsäkringen och Fondtorgsnämnden samt arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i socialförsäkringen.
I den här rollen bidrar du i första hand till arbetet med strategisk styrning och uppföljning av enhetens myndigheter, men också i ett brett spektrum av sakfrågor som har bäring på myndigheternas verksamhet. Arbetet är nära sammankopplat med den statliga budgetprocessen och inbegriper bland annat framtagande av ramberedningsunderlag, prognoser och regleringsbrev samt förberedelser för den årliga myndighetsdialogen och den löpande dialogen mellan departement och myndighet.
Därutöver omfattar arbetsuppgifterna bland annat att göra remissammanställningar, utarbeta förslag till regeringsuppdrag och kommittédirektiv, hantera riksdagsfrågor och interpellationer samt analysera och sammanställa underlag för regeringens ställningstaganden inom enhetens ansvarsområden.
Både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är beredskapsmyndigheter, och Försäkringskassan är även sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet. Mot bakgrund av det rådande omvärldsläget växer myndigheternas arbete med säkerhets- och beredskapsfrågor i såväl omfattning som betydelse. Även frågor om digitalisering och AI är och kommer att vara centrala för myndigheternas verksamhet.
Vid sidan av det mer långsiktiga arbetet med styrning och uppföljning ingår även att hantera snabba beställningar i både små och stora frågor som rör myndigheterna. Myndighetshandläggarna har ett nära samarbete både med varandra och med berörda sakhandläggare, såväl inom enheten och departementet som på andra departement. Över tid kan det även bli aktuellt att arbeta med andra uppgifter inom enhetens ansvarsområden.
Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen med relevant inriktning för uppdraget, till exempel statsvetenskap, juridik eller ekonomi. Du har erfarenhet av arbete med styrning och uppföljning på myndighetsövergripande nivå samt erfarenhet av att ta fram skriftliga underlag och hålla föredragningar anpassade till mottagaren.
Du har goda kunskaper om svensk statsförvaltning och mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete inom socialförsäkringsområdet är meriterande, liksom erfarenhet av arbete i Regeringskansliet. Meriterande är även erfarenhet av den statliga budgetprocessen samt av arbete med frågor om felaktiga utbetalningar, digitalisering eller civilt försvar.
Kunskap om socialförsäkringen, dess regelverk, förmåner och administration är också meriterande.
Dina egenskaper
För att passa i rollen behöver du självständigt kunna planera, strukturera och prioritera ditt arbete samt ta ansvar för att hålla både korta deadlines och driva långsiktiga och komplexa processer framåt. Du har gott omdöme och hög integritet och är initiativrik och samarbetsinriktad.
Du har förmåga att knyta och utveckla kontakter samt att kommunicera tydligt och effektivt. Du är analytisk och kan sammanställa och dra slutsatser utifrån omfattande och komplexa underlag, ofta under tidspress.
Du är också beredd på det oförutsedda och har förmåga att leverera, snabbt byta fokus och anpassa dig till ändrade omständigheter.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Övrig information
Tjänsten avser en eller flera anställningar, med fast anställning såväl som tidsbegränsad. Vid tillsvidareanställning tillämpas sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Therese Karlberg som är enhetschef, på 08-405 53 76. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Kristina Dybeck på kristina.dybeck@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Ewa Blom för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 maj 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
Fredsgatan 8 (visa karta
)
111 52 STOCKHOLM Kontakt
Recruiting Manager
Therese Karlberg 08-405 53 76 Jobbnummer
9845843