Handläggare - arbeta med frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö
2026-04-27
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö, Arbetsmarknadsdepartementet
Är du en engagerad person som vill arbeta med övergripande styrning av myndigheter? Är du bra på att se helheten och snabbt sätta dig in i komplexa uppgifter? Som myndighetshandläggare hos oss får du axla en variationsrik roll i händelsernas centrum.
Som myndighetshandläggare samordnar ansvarar för styrning av myndigheter inom enhetens ansvarsområde. Det betyder arbete med budget, prognoser och regleringsbrev samt analyser av myndigheters verksamhet, resursbehov och resultat. I myndighetsstyrningen ingår även verksamhetsutveckling och samordning av processer inom myndigheternas uppdrag. Det förutsätts att du på plats stöttar övriga medarbetare på enheten i ditt kompetensområde samt att vid behov ersätta budgetsamordnaren. Arbetsuppgifterna kan även innebära att handlägga övriga frågor inom enheten. Arbetet präglas stundtals av högt tempo.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom statsvetenskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning, juridik eller motsvarande och har erfarenhet av arbete med styrningsfrågor i offentlig verksamhet. Du har även arbetat med för tjänsten relevanta IT-system. Meriterande är erfarenhet av budget- och myndighetsstyrning inom Regeringskansliet, kunskap om enhetens verksamhetsområden samt erfarenhet av arbete i IT-systemet Hermes.
Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Dina egenskaper
Regeringskansliet medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Vi ser även att du har en förmåga att skapa förtroendefullt samarbete på alla nivåer både internt och externt samt att du värdesätter goda relationer. Vi ser även att du har en pedagogisk förmåga. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på: https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
Detta är en tidsbegränsad anställning fram t.o.m. 2026-12-31. Tillträde omgående eller efter överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Anna Maria Sondell. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Gabriella Gvidi. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Åsa Bergqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 maj 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
Mäster Samuelsgatan 70
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9878366