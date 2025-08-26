Handläggare - arbeta med frågor inom nationella minoriteter och hågkomst
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Uppsala
eller i hela Sverige
Enheten för språk, nationella minoriteter och arkiv, Kulturdepartementet
Har du erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter och trivs med att ha ett flertal kontaktytor? Då kan vi erbjuda dig en variationsrik roll tillsammans med kunniga kollegor i en händelserik miljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare vid enheten för språk, nationella minoriteter och arkiv kommer du att arbeta med aktuella frågor inom främst politikområdet nationella minoriteter men även andra uppgifter inom enhetens övriga ansvarsområden kan bli aktuella, såsom samiskt språk och kultur och hågkomstfrågor. Du bidrar till att samla in, analysera och strukturera information, och du deltar i att ta fram skriftliga underlag till bl.a. den politiska ledningen. Du har en stödjande roll i enhetens arbete och bidrar till uppföljning och utvärdering. Administrativa uppgifter förekommer. Tjänsteresor kan förekomma.
Arbetet sker i nära samarbete med andra handläggare inom enheten, departementet och Regeringskansliet, samt i dialog med myndigheter och andra aktörer. Uppgifterna kan behöva genomföras under tidspress och du bör därför tycka det är roligt att arbeta under förhållanden där du får vara beredd på det oförutsedda.
Enheten för språk, nationella minoriteter och arkiv (SNA) ansvarar för språkfrågor, frågor om nationella minoriteter och urfolket samer samt arkivfrågor, immateriellt kulturarv, hågkomst av Förintelsen och vissa museer. Enheten samordnar även bl.a. forsknings- och beredskapsfrågor inom departementet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-08-26Bakgrund
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom område som är relevant för arbetsuppgifterna och som har aktuell erfarenhet av frågor som rör enhetens ansvarsområden. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska som på engelska.
Erfarenhet av arbete eller praktik inom Regeringskansliet och erfarenhet av arbete med nationella minoriteter inkl. urfolket samerna är meriterande liksom erfarenhet av arbete med komplexa frågor där det finns olika intressen. God kunskap om nationella minoriteter inkl. urfolket samerna, mänskliga rättigheter och god kunskap om internationella organisationer såsom EU, FN eller Europarådet är också meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i rollen behöver du dessutom vara strukturerad, kvalitetsmedveten och har ett gott omdöme. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se Övrig information
Anställningen är ett vikariat på cirka 6 månader. Tillträde snarast. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. I denna rekrytering kan vi komma att kalla till intervjuer under annonseringstiden.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Linda Nordin, enhetschef. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Patricia Nordlånge. Fackliga kontaktpersoner är Dennis Wiklund för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 september 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9477274