Handläggare - arbeta med folkhälsofrågor på Socialdepartementet
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-07
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Enheten för hälsa och civilsamhälle, Socialdepartementet
Är du samhällsintresserad och vill arbeta med intressanta och varierande arbetsuppgifter i händelsernas centrum? Då kan vi ha rollen för dig! I det omväxlande arbetet på Socialdepartementet kan vi erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för hälsa och civilsamhälle på Socialdepartementet omfattar cirka 30 medarbetare och arbetar med politikområden som främjar goda livsvillkor i Sverige. Enheten ansvarar för frågor som rör folkhälsa, psykisk hälsa och psykiatri, tandvård, alkohol, narkotika, tobak, dopning, hälsoskydd och smittskydd, civilsamhälle, idrott, trossamfund och ungdomsfrågor. Enheten ansvarar också för myndighetsstyrningen av Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Enheten präglas av laganda och ett utvecklingsinriktat arbetssätt.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar allt från att driva och utveckla frågor inom folkhälsoområdet, vilket inkluderar regeringsuppdrag och medverkan i lagstiftningsarbete, såsom att vara sakkunnig i utredningar, bereda betänkanden och andra underlag samt propositions- och förordningsarbete. Du kommer även att ta fram och analysera underlag för regeringens ställningstaganden i frågor som rör folkhälsa och vara delaktig i EU-samarbete och internationellt samarbete i folkhälsofrågor. Därtill kommer du att få delta i och initiera enhets- och departementsövergripande samarbete liksom samverkan och kontakter med externa aktörer inom området folkhälsoområdet. I rollen bidrar du även i arbete inom ramen för regeringens styrning av myndigheterna.
Läs mer om vår verksamhet på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/.Publiceringsdatum2026-06-07Bakgrund
Du har en avslutad akademisk utbildning som är relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har en juristexamen. Du har aktuell erfarenhet av arbete inom statlig, regional eller kommunal verksamhet alternativt internationella organisationer.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i Regeringskansliet
erfarenhet av styrningsfrågor samt utvecklings- och förändringsarbete
erfarenhet av lagstiftningsarbete eller föreskriftsarbete
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet samt förståelse för Regeringskansliets roll och funktion
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är också meriterande om du har kunskap om:
svensk folkhälsopolitik
EU:s och internationella organisationers arbete
något eller några av Socialdepartementets ansvarsområden
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du har vidare förmåga att ta initiativ och driva frågor framåt i samarbete med andra. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet med ett tydligt ansvarstagande. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt med kunskap och lösningar, både i egna processer och i gemensamma arbeten inom Regeringskansliet.
Du har en god analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i komplexa frågeställningar samt fatta väl avvägda beslut under tidspress. Du trivs i en miljö där långsiktigt och strategiskt arbete varvas med uppdrag som kräver snabba leveranser och hög flexibilitet.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Stationeringsort Stockholm. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Laura Brandell Tham som är gruppchef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Kristina Dybeck. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Ewa Blom för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 26 juni 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 16 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9951292