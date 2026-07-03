Handläggare - arbeta med cyber- och hybridfrågor
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2026-07-03
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Cyber- och hybridsamordningsgruppen, Enheten för cyber- och hybridfrågor Sektion, Avdelningen för försvarsunderrättelser, säkerhets- och cyberfrågor, Försvarsdepartementet
Vill du delta i utvecklingen av regeringens styrning på cyber- och hybridområdet och har erfarenhet av policyarbete på nationell eller internationell nivå? Då kan vi erbjuda dig en spännande roll med högt prioriterade och meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen, mitt i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Arbetsuppgifterna består i att delta i utvecklingen av regeringens arbete inom cyber- och hybridområdet. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med policyutveckling och handlägga såväl nationella som internationella frågor med huvudsakligt fokus på cybersäkerhet, digitalisering och framväxande teknologier såsom AI. Utförandet av arbetsuppgifterna kräver ett nära samarbete med enhetens övriga handläggare och med andra berörda handläggare inom Regeringskansliet samt att fortlöpande ha kontakter med myndigheter och andra relevanta aktörer.
Enheten för cyber- och hybridfrågor har idag cirka 20 medarbetare och svarar för samordning, styrning och utveckling av frågor som rör cyberförsvar, cybersäkerhet, psykologiskt försvar och hybridfrågor. I denna roll ingår du i cyber- och hybridsamordningsgruppen.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.sePubliceringsdatum2026-07-03Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
Relevant akademisk examen alternativ annan relevant examen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Relevant erfarenhet av policyarbete på nationell eller internationell nivå.
Goda kunskaper om statsförvaltningen.
Goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning, både på svenska och engelska.
Meriterande:
Aktuell erfarenhet från arbete som handläggare med relevanta frågor vid Regeringskansliet, myndighet eller motsvarande inom enhetens sakfrågor.
Erfarenhet av policyarbete i eller mot multilaterala organisationer såsom EU eller Nato.
Erfarenhet av policyrelaterat arbete kopplat till framväxande teknologier.
Förståelse för det säkerhetspolitiska läget och hur det påverkar arbetet med cyber- och hybridfrågor.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att passa och trivas i denna tjänst arbetar du bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare arbetar du bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Vänligen notera att annonseringstiden går ut den 24 juli, innan dess har vi begränsad möjlighet att svara på frågor på grund av semester. Intervjuer kommer att ske vecka 33. Annonsen avser en tidsbegränsade anställning på cirka 1 år, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Resor kan förekomma. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Ola Sommelius på 08-405 96 56. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Albin Törnblad för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Katja Wahlsten för Saco, Fredrik Palmquist för Officersförbundet och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 24 juli 2026. I samband med din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor. Vi ber dig att ta dig tid att besvara dessa noggrant, då de ligger till grund för vårt fortsatta urval.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9992393