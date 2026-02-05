Handläggare - ansvara för frågor om omställning och konkurrenskraft
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-05
Enheten för branschernas konkurrenskraft, Klimat- och näringslivsdepartementet
Vill du arbeta med frågor som rör industrins omställning samt har erfarenhet av att arbeta med EU-frågor? Då kan vi erbjuda dig en variationsrik roll tillsammans med kunniga kollegor i en händelserik miljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för branschernas konkurrenskraft ansvarar för frågor som rör branschernas konkurrenskraft, utveckling och resiliens inom bland annat life science, gruv- och mineralindustrin, basindustrin, tillverkningsindustrin, den industrinära tjänstesektorn, samt besöksnäring och turism. Enheten ansvarar också för frågor om geologiska undersökningar, mineralutvinning och prospektering. Samt för styrning av myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Enheten söker nu en tillfällig förstärkning som kan bistå i olika delar av enhetens arbete, med särskilt fokus på EU-frågor och industrins omställning. I rollen ingår att bereda ärenden och ta fram underlag på beställningar från politisk ledning.
Arbetet präglas av en nära dialog och samarbete med kollegor på enheten och på andra enheter inom Regeringskansliet, departementets ledning och med Klimat- och näringslivsdepartementets myndigheter.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
För tjänsten krävs en akademisk utbildning relevant för tjänsten, exempelvis naturvetenskap, juridik, ekonomi eller samhällsvetenskap. Vi ser att du har erfarenhet av arbete med policyutveckling inom närings-, klimat- eller miljöfrågor. Du har relevant erfarenhet av arbete på Regeringskansliet eller annan relevant myndighet. Vi ser att du har kunskap om svensk statsförvaltning.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet från arbete med policyfrågor kopplat till näringspolitiken. Kunskap om näringslivets förutsättningar och enhetens ansvarsområden är önskvärt. Vidare ser vi gärna att du har kunskap om Regeringskansliets processer. Du har gärna kunskap om EU-frågor och EU-processer.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Du har förmågan att arbeta i ett högt tempo och att arbeta under förhållanden där du måste vara beredd på det oförutsedda.
Detta innebär att du bör ha en god samarbetsförmåga och är flexibel när förutsättningarna förändras. Tjänsten kräver även att du är van vid att självständigt driva och planera ditt arbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Anställningen är en tidsbegränsad anställning om ca 6 månader med start i början av mars/april.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Sofia Nyman. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 26 februari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
