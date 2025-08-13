Handläggare - ansvara för frågor om industrins villkor och konkurrenskraft
2025-08-13
Enheten för branschernas konkurrenskraft, Klimat- och näringslivsdepartementet
Vill du arbeta med frågor om industrins villkor och konkurrenskraft i Sverige samt med de processer som påverkar industripolitiken regionalt, nationellt och i EU? Har du erfarenhet av och god förståelse för policyutveckling? Nu söker vi en handläggare för en omväxlande roll på Klimat- och näringslivsdepartementet.
Enheten för branschernas konkurrenskraft ansvarar för frågor som rör branschernas konkurrenskraft, utveckling och resiliens inom bl.a. tillverkningsindustrin, den industrinära tjänstesektorn, life science, gruv- och mineralindustrin, basindustrin samt besöksnäring och turism. Enheten ansvarar också för frågor om geologiska undersökningar, mineralutvinning och prospektering. Samt för styrning av myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Enheten söker nu en medarbetare med ansvar för frågor om industrins villkor och konkurrenskraft i Sverige samt de EU-processer som påverkar industripolitiken. Du kommer att bidra inom flera olika arbetsområden för att utveckla och genomföra regeringens politik på enhetens område. Därför kommer det att handla om såväl nationella som EU-relaterade och regionalt kopplade frågor. Inte minst kopplat till förutsättningarna för industrins investeringar och utveckling i Sverige. Arbetsuppgifterna kommer t ex att inkludera att bereda regeringsärenden, ta fram underlag till den politiska ledningen samt bidra med sakkunskap inom området.
Det krävs ofta snabba ställningstaganden och arbete i högt tempo. Du bör därför vara beredd att arbeta under förhållanden där du måste vara beredd på det oförutsedda. Arbetet präglas av en nära dialog och samarbete med kollegor på enheten och på andra enheter inom Regeringskansliet, departementets ledning och med Klimat och -näringslivsdepartementets myndigheter. Vid behov deltar du även i möten inom EU och internationella organ. Resor i tjänsten kan bli aktuella.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-08-13Bakgrund
Du har en för tjänsten relevant akademisk examen och erfarenhet av, och god förståelse för, policyutveckling. Du behöver ha erfarenhet av att driva processer och projekt inom relevanta områden och av samverkan med olika organisationer. Därtill behöver du ha erfarenhet av handläggande/utredande arbete inom myndighet eller annan politiskt styrd organisation som arbetsgivaren bedömer relevant. För tjänsten krävs även att du har god kunskap om svensk statsförvaltning, kunskap om EU:s processer, kunskap om näringslivets inklusive industrins förutsättningar samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggande/utredande arbete i Regeringskansliet och om du har erfarenhet av att representera Sverige i EU. Meriterande är också kunskap om tillverkningsindustrin och kunskap om den statliga budgetprocessen.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
I rollen som handläggare på enheten för branschernas konkurrenskraft är det viktigt att du är en noggrann och strukturerad person med vana av att självständigt driva, planera och koordinera ditt arbete i ett högt tempo. Övrig information
En tidsbegränsad anställning i ca 10 månader.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Per Stagnell som är gruppchef, på 08-405 90 48 eller enhetschef Maria Rosander på 08-405 37 09. Fackliga kontaktpersoner är Sara Kymenvaara för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 augusti 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
