Händiga montörer sökes till uppdrag i Göteborg
Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Är du en skicklig montör med ett öga för detaljer och en passion för hantverk? Vi söker nu erfarna montörer till ett spännande uppdrag hos vår kund i Göteborg, en framstående aktör specialiserad på inredningslösningar. I rollen som montör får du arbeta med allt från installation av butiksinredning till möblemang för kontor och förskolor. Här får du möjligheten att kombinera tekniskt kunnande med problemlösning i en roll där din expertis gör skillnad för slutresultatet.
Du erbjuds
Som konsult hos Cleverex Bemanning erbjuds du en trygg anställning med goda utvecklingsmöjligheter. Du får arbeta i en dynamisk miljö där du ges stort ansvar och möjligheten att leda projekt. Vi värnar om din arbetsmiljö och erbjuder en roll med stor variation, där du får ansvara för hela kedjan från logistik till färdigställd installation ute hos kund.Dina arbetsuppgifter
I rollen som montör kommer du att:
• Utföra installation och montering av lös och fast inredning i butiker, kontor och offentliga miljöer.
• Läsa, tolka och utföra montage utifrån tekniska ritningar.
• Hitta unika, behovsanpassade lösningar och specialanpassningar på plats hos kund.
• Leda och fördela arbetsmoment inom projekten samt agera förebild för kollegor.
• Utföra reparationer, modifieringar och restaurering av befintlig inredning.
• Sköta logistik kring gods, inbärning samt hantering av avfall efter montage.
• Ansvara för tidrapportering, budgetuppföljning och dokumentation av avvikelser.Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• En gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning, samt arbetslivserfarenhet från liknande roller.
• Erfarenhet av snickeri eller annat hantverksyrke är starkt meriterande.
• Mycket god vana av att hantera olika typer av verktyg och fästmaterial.
• Förmåga att läsa och arbeta efter ritningar med hög precision.
• B-körkort (krav).
• Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, då du har direkt kundkontakt och arbetar efter skriftliga beskrivningar.
• Som person är du noggrann, lösningsorienterad och kommunikativ. Du trivs med att ta ansvar och har en naturlig servicekänsla.Övrig information
Anställningsform: Konsultuppdrag (Visstid/Tillsvidare).
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg med omnejd.
Lön: Enligt kollektivavtal
Kontakt: Rekryteringsansvarig på Cleverex Bemanning.
Vi arbetar med löpande tillsättning så skicka in din ansökan redan idag. OBS vi tar ej emot ansökningar via mejl. Om företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats!
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://bemanning.cleverex.se
411 36 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Cleverex Bemanning
