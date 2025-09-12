Händiga köksmontörer sökes på heltid till Jordbro, Stockholm!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Montörsjobb / Haninge
2025-09-12
Är du en fysisk stark och ansvarstagande person som gillar att ta i och vara på tårna? Då är detta en tjänst för dig!
Vi söker för vår kund Jetstones räkning praktiskt lagda och fysiskt starka personer som vill bli en del av deras montage-team! Företaget är specialister inom högkvalitativa bänkskivor som levereras och monteras hos deras kunder.
I tjänsten kommer du alltid arbeta i team om två personer som gemensamt bär, kör ut och monterar bänkskivor. Introduktion sker via tät skuggning av en av Jetstones erfarna montörer tills du känner dig trygg.
Arbetsplats: Jordbro, Stockholm men arbetet utförs ute på fält hos privatkunder och företag i hela Stockholmsområdet.
Arbetstider: Vardagar 07.00-15.30
Uppstart: Omgående eller enligt överenskommelse
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag som anställd hos StudentConsulting men med god chans till övertag av kund!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är pålitlig, ansvarstagande och serviceinriktad
• Är fysiskt stark och trivs med att arbeta med kroppen
• Har ett praktiskt intresse/förståelse för branschen
• Kan kommunicera väl och föra dig i varierade kundmiljöer
• Har körkort (minst automat)
Är det dig vi söker? Tvivla inte att skicka in ansökan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting
Sanne Thörnberg sthlm.lager.logistik@studentconsulting.com
9507141