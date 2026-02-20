Händig student sökes som "Allt-i-allo" till snabbväxande IT-bolag!
2026-02-20
Vår kund är ett snabbväxande IT-bolag som utmärker sig inom komplex problemlösning och skräddarsydda affärssystem. Här arbetar vassa ingenjörer och systemvetare i en miljö som värdesätter logiskt tänkande, struktur och stark gemenskap.
OM TJÄNSTEN
Som allt-i-allo får du saker att hända och är den som ser till att kontoret alltid är i toppskick. Du är social, självgående och gillar att lösa problem på plats, ofta i nära samarbete med receptionen.
Du erbjuds
Hos vår kund får du en fot in på ett av Stockholms mest spännande IT-bolag, en unik chans att nätverka i en inspirerande miljö samt möjlighet att tjäna extra under studietiden.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att du är kontorets hjälte som hanterar praktiska och tekniska uppgifter för att säkerställa att arbetsmiljön är optimal. Du kommer att utföra diverse sysslor som håller kontoret i topptrim och underlättar vardagen för medarbetarna.
• Byta glödlampor
• Enklare underhåll av kontorsutrustning
• Skruva upp saker på väggar
• Stämma av och utföra veckans att-göra-lista med receptionen
• Bidra till att hålla kontoret i topptrim
VI SÖKER DIG SOM
• Student inom ingenjörsprogram eller motsvarande med minst 12 månader kvar av dina studier
• Händig och lösningsorienterad förmåga
• Flexibel och noggrann arbetsstil
• God social förmåga
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet av liknande roller
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Hjälpsam
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett snabbväxande IT-bolag som är experter på att bygga skräddarsydda affärssystem som förenklar arbetsdagen för tusentals människor. De erbjuder en miljö som värdesätter logiskt tänkande, struktur och en stark gemenskap. Ersättning
