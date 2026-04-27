Händig snickare sökes till Brunna för långsiktigt uppdrag!
Vi söker nu 1-2 personer på heltid för ett långsiktigt uppdrag med omgående uppstart till vår kund i Brunna, Kungsängen.
Vår kund är verksam inom uthyrning av både utrustning och tjänster, exempelvis hissar, fallskyddsmaterial och ID06-lösningar. De erbjuder även personal som utför montering ute hos kund. Verksamheten ägs av en global aktör inom maskin- och utrustningsuthyrning.
Arbetet är placerat i Brunna och passar dig som trivs med praktiskt arbete, varierande arbetsuppgifter och att arbeta i team.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Iordningställa bodar
Enklare snickeriarbeten
Enklare målningsarbeten
Möblering och avmöblering
Allmän praktisk service och underhåll
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Är arbetsvillig, noggrann och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt såväl som i grupp
Har snickerikunskaper (meriterande)
Har tidigare erfarenhet av liknande arbete (meriterande)
Anställningsvillkor
Heltid
Långsiktig anställning
Arbetstider: 06:30-15:30
Anställningen omfattas av IF Metalls kollektivavtal
Arbetskläder tillhandahållsÖvrig information
Uppstart sker omgående, gärna så snart som möjligt.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Frekvensvägen 2 (visa karta
)
196 92 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Steven Kiabi sthlm.lager.logistik@studentconsulting.com
