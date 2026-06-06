Händig person till vår ateljé och lager
Gardinova AB / Lagerjobb / Huddinge Visa alla lagerjobb i Huddinge
2026-06-06
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Lagerarbetare/Textilhantering till gardinföretag
Vill du vara med och skapa vackra hem? Nu söker vi en engagerad och positiv medarbetare till vårt lager och ateljé! Vi jobbar med måttbeställda gardiner av hög kvalitet och söker dig som gillar praktiskt arbete och vill vara med och göra skillnad!Publiceringsdatum2026-06-06Dina arbetsuppgifter
Klippa gardintyg efter mått
Bära och hantera tygrullar
Kroka och förbereda gardiner för leverans
Stryka gardiner så de levereras i toppskick
Ta emot och paketera ordrar
Hjälpa till med övriga uppgifter på lagret
Vem är du?
Vi söker dig som har ett gott driv, är noggrann och inte räds att ta i när det behövs. Du trivs med fysiskt arbete och gillar att arbeta i ett lag där vi hjälper varandra. Tidigare erfarenhet av textil, lager eller liknande är meriterande men inget krav – vi lär dig gärna på plats!
Vi erbjuder:
Ett glatt och stöttande team
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas inom textil och lagerarbete
Arbete i fräscha lokaler med kvalitetsprodukter
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: info@gardinova.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardinova AB
(org.nr 559396-3449)
Lyftkransvägen 7a (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Jobbnummer
9951062