Händig person till vår ateljé och lager
Gardinova AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Huddinge Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Huddinge
2025-12-16
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gardinova AB i Huddinge
, Solna
eller i hela Sverige
Gardinova skapar skräddarsydda gardiner för hem och offentliga miljöer. I vår ateljé i Stockholm sys varje gardin med omsorg och precision - och nu söker vi en ny kollega som vill vara en del av vårt hantverk.
Om rollen
Arbetet är varierande och passar dig som gillar att både arbeta med händerna och hålla struktur. Du kommer att:
Hjälpa till med sömnadsförberedelser (klippa, nåla, pressa, mäta)
Hålla ordning på tyger, prover och lagerhyllor
Bära tygrullar och paketera färdiga beställningar
Hjälpa till i den dagliga produktionen och bidra där det behövs
Vi tror att du:
Är praktiskt lagd och har öga för detaljer
Trivs i ett kreativt miljö med textil och inredning
Har viss vana av att sy - eller nyfikenheten att lära dig
Är ordningsam, noggrann och hjälpsam'
Hos oss får du arbeta i en lugn och trivsam miljö där kvalitet, hantverk och teamwork står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: info@gardinova.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardinova AB
(org.nr 559396-3449)
Lyftkransvägen 7a (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Jobbnummer
9646015