Händig person sökes till P.L.E. Betongrenovering & Injektering
Professionals Nord Norra Norrland AB / Betongarbetarjobb / Piteå Visa alla betongarbetarjobb i Piteå
2026-07-30
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P.L.E. Betongrenovering & Injektering AB är ett väletablerat företag med säte i Piteå som grundades 2015. Bolaget arbetar med avancerade lösningar inom betongrenovering, injektering och tätning, främst i krävande industrimiljöer som vattenkraftverk och reningsverk. Uppdragen utförs över stora delar av Sverige och verksamheten präglas av ett familjärt arbetsklimat, stark sammanhållning och nära samarbete i team.
Är du en person som gillar att arbeta med händerna, hugga i och få saker gjorda? Har du kanske jobbat praktiskt tidigare eller är bara allmänt händig och driven? Då kan det här vara jobbet för dig.
P.L.E. Betongrenovering & Injektering söker nu fler medarbetare till sitt team inför sommaren och kommande projekt. Här får du arbeta med varierande uppdrag inom betong, tätning och injektering tillsammans med ett sammansvetsat gäng.
Information om PLEAB och tjänsten
P.L.E. Betongrenovering & Injektering är ett väletablerat företag med säte i Piteå som grundades 2015. Bolaget arbetar med allt inom betongrenovering, injektering och tätningslösningar och har idag uppdrag över stora delar av Sverige.
Verksamheten är särskilt stark inom arbeten kopplade till vattenkraft, reningsverk och andra industrimiljöer där det krävs smarta lösningar för att täta, reparera och förstärka betongkonstruktioner. P.L.E. arbetar bland annat med injektering, blästring, mindre gjutningar, ytskydd och olika typer av reparationsarbeten.
Här blir du en del av ett familjärt team där många har arbetat tillsammans länge. Det är en mångsidig roll i ett team med stark sammanhållning och en kultur där man hjälper varandra och har roligt tillsammans – både på och utanför jobbet. Arbetet sker ute på projekt runt om i Sverige, från Göteborg till Kiruna. Det innebär att du periodvis arbetar på annan ort och ligger ute måndag–torsdag. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och får en trygg introduktion där du lär dig arbetet praktiskt ute på plats.
Tjänsten är på deltid, men under sommaren finns goda möjligheter till heltid. Rekryteringen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
)
Arbetsuppgifter
Som betongarbetare hos P.L.E. arbetar du med varierande uppgifter inom betongrenovering, tätning och injektering ute på företagets olika projekt. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av att:
Bila, kapa och borra i betong
Arbeta med injektering och tätningsarbeten
Utföra mindre gjutningar och reparationsarbeten
Hjälpa till med formsättning och praktiskt byggarbete
Arbeta med blästring och ytskydd
Samarbeta nära kollegor ute på olika projekt och industrimiljöer
Arbetstiderna varierar beroende på projekt, men arbete på annan ort och längre arbetsdagar förekommer regelbundet.
Vi söker dig som
Vi söker framför allt rätt inställning. Du behöver inte ha lång erfarenhet inom betongarbete sedan tidigare, men du är praktiskt lagd, arbetsam och gillar att få saker gjorda.
Vi tror att du:
Är händig och van att arbeta praktiskt
Är lättlärd och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta i team
Har goda kunskaper i svenska
Har B-körkort
Det är meriterande om du tidigare arbetat inom bygg, industri, montage eller liknande praktiska yrken – men det viktigaste är viljan att lära sig. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll med belastningsutdrag.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Piteå med resor i tjänsten
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
)
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://pleab.se/
941 38 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
P.L.E. Betongrenovering & Injektering AB Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708 Jobbnummer
10015768