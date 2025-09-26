Händig person med verkstadserfarenhet? Vi söker en industrilärare
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Karlskoga Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Karlskoga
2025-09-26
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan i Karlskoga
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Möckelngymnasiet är Karlskoga kommuns gymnasieskola. På Möckelngymnasiet studerar ca 900 elever och vi erbjuder 12 nationella gymnasieprogram samt introduktionsprogram. På Möckelngymnasiet finns även Anpassad gymnasieskola. Våra lokaler är ljusa, trevliga och ändamålsenliga och vi har god tillgång till modern teknik och utrustning.
Hos oss är vi måna om att ha en lugn, trygg och stimulerande lärmiljö och vi har en tilltro till alla elevers förmåga att utvecklas genom att se varje individ och möta eleven utifrån dess behov.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Är du en händig kvinna eller man med intresse och erfarenhet från verkstad, industri eller underhållsarbete? Gillar du att dela med dig av din kunskap och se andra växa? Då kanske det är just dig vi söker som vår nya industrilärare med inriktning mot underhåll!
Som industrilärare hos oss får du kombinera din praktiska kompetens med pedagogik. Du kommer att undervisa blivande industrielever inom områden som:
Maskinunderhåll och felsökning
Reparationsteknik
Mekanik, el och pneumatik
Säkerhet, kvalitet och arbetsmiljö
Du får jobba nära eleverna både i klassrum och verkstad och vara en inspirerande förebild som visar hur industrin verkligen fungerar. Du kommer att vara delaktig i att planera, förbereda och driva denna utbildning tillsammans med oss. Stöd i arbetet får du genom att ingå i ett arbetslag med andra lärare och personal som du samarbetar med.
Vi jobbar mycket med individanpassat lärande för att tillgodose varje elevs förmåga och behov. Våra lärarlag samarbetar därför nära med elevhälsan för att skapa en trygg och motiverande lärmiljö för alla våra elever. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll samtidigt som du är med och motiverar våra elever till att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Helhetssyn och öppenhet ser vi som viktiga egenskaper i arbetet, samt att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi satsar mycket på kompetensutveckling och kollegialt lärande, och du blir en del av ett arbetslag där vi samarbetar, trivs och har roligt på jobbet!Kvalifikationer
Du bör:
* vara lösningsfokuserad, praktiskt lagd och tycka om att jobba med människor
* ha ett stort intresse för och erfarenhet från verkstad eller industrin, gärna inom maskinunderhåll, service eller reparation
* ha god kommunikativ förmåga och lätt att skapa relationer
* tycka om att dela med dig av dina kunskaper.
Pedagogisk utbildning eller erfarenhet av att handleda lärlingar är ett plus men inte ett krav. Vi ser till att du får den pedagogiska utbildning du behöver, om du inte redan har den.
Önskvärt är att du har erfarenhet av/kunskaper om underhållsteknik såsom:
* felsökning
* driftsättning/underhåll
* hydraulik
* montering
* uppriktning
* smörjteknik
* lagermontering
* underhållstekniska begrepp
* ritningsläsning mm.
Vi söker dig som har de personliga kompetenserna som trygg och stabil, relationsskapande, lösningsorienterad, och kreativ och yrkeskunskaperna i första hand och behörigheten och erfarenheten av undervisning och lärarbehörigheten i andra hand.
Du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och identifierar inte bara problem som uppstår, utan är själv en del av lösningen genom att bidra med idéer, alternativ och flexibilitet. Du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du uttrycker en positiv attityd och handlar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer eftersom du ser det större perspektivet och hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att få arbeta inom skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet behöver du enligt lagen om registerkontroll lämna ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta gör du via blankettarkivet på polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2025-00383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, gymnasieskolan Kontakt
Biträdande rektor
Jenny Skog 0586-616 04 Jobbnummer
9528138