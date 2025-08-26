Händig och vill lära dig ett framtidsyrke inom fiber?
Är du praktiskt lagd, teknikintresserad och nyfiken på ett yrke med framtiden för sig? Hos Comdate får du chansen att lära dig rollen som fibertekniker från grunden och utvecklas i en trygg och familjär arbetsmiljö. Här värderas din vilja att lära mer än tidigare erfarenhet - vi ser till att du får rätt stöd, kunskap och verktyg längs vägen. Tillsammans med Comdates engagerade team bygger du morgondagens digitala infrastruktur - och har kul under tiden!
Information om tjänsten
Comdate är ett familjeägt teknikföretag som sedan 1991 levererar smarta lösningar inom fiber, nätverk, IT-säkerhet och larmteknik. De är en del av den stabila Nelab-koncernen och arbetar nära kunder i hela Norrbotten. Hos Comdate kombineras teknisk spetskompetens med arbetsglädje - här är gemenskap och kvalitet alltid i fokus.
Som junior tekniker hos Comdate blir du en viktig del av teamet och får lära dig yrket från grunden. Du kommer att arbeta tillsammans med erfarna kollegor och delta i installationer, underhåll och felsökningar av fiber- och nätverkslösningar. Du utgår från Luleå eller Piteå, med uppdrag i hela Norrbotten och delar av Västerbotten. Arbetet innebär resor och övernattning på annan ort. Omfattningen av resorna varierar.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och ComDaTe:s önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
Dina arbetsuppgifter
Installation av fiber- och nätverksutrustning
Kabeldragning både inomhus och utomhus
Felsökning och enklare reparationer
Dokumentation av arbetet
Samarbete med kollegor och kundkontakt
Vi söker dig som
Är händig, nyfiken och gillar att lösa problem
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Är social, ansvarstagande och tycker om att jobba i team
Vill utvecklas inom fiber- och nätverksteknik (tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav)
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå eller Piteå
URVAL: Sker löpande
Kontakt: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se Så ansöker du
