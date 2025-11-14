Hamningenjör till fastighets- och gatukontoret i Malmö stad
Malmö kommun / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2025-11-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252630
Som hamningenjör bidrar du till att utveckla, förvalta och framtidssäkra stadens hamnanläggningar. Du får ett varierat och meningsfullt uppdrag i gränslandet mellan teknik, miljö och samhällsutveckling, där ditt arbete gör verklig skillnad för stadens utveckling.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du brett med både tekniska och strategiska frågor. Du deltar i projekteringar och upphandlingar, hanterar masshantering och dagvattenfrågor samt arbetar med miljötillstånd, lokaliseringsfrågor och ekonomiska uppföljningar.
Arbetet innebär nära samverkan med bland annat hamnstrateg, masskoordinator, jurist, exploateringsingenjör och ombud. Du ansvarar för att driva och följa upp projekt utifrån beslutade mål gällande tid, resurser och ekonomi, och kan även delta i upphandling av konsulttjänster och entreprenader samt ta fram uppdragsbeskrivningar. I uppdraget ingår att leda projekteringsarbetet fram till komplett förfrågningsunderlag. För planering och uppföljning används projektstödsystemet Antura.
Utöver det projektinriktade arbetet kan rollen även omfatta frågor kopplade till förvaltning och utveckling av befintliga hamnanläggningar, där du bidrar till långsiktig planering, underhåll och optimering av hamnens infrastruktur.
En viktig del av rollen är att företräda stadens intressen gentemot hamnoperatören CMP (Copenhagen Malmö Port AB) och andra externa aktörer. Tillsammans med CMP driver du och följer upp investeringar i hamnen och planerar för överlämning till drift. Du har ett helhetsansvar för att projekten levererar enligt uppsatta mål och bidrar till hamnens långsiktiga utveckling.
Fastighets- och gatukontoret är en bred och varierad organisation med många yrkesroller och uppdrag. För att lyckas tillsammans satsar förvaltningen på medarbetarskapet för att ha en gemensam riktning med en strukturerad grund för samarbete, utveckling och ansvarstagande oavsett roll eller funktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en civil- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning mot väg och vatten, byggnadsteknik, anläggning eller annan motsvarande utbildning som bedöms likvärdig för tjänsten. Du har minst fem års erfarenhet av arbete med förvaltning av mark, byggnader och anläggningar eller som projektledare inom infrastruktur. Rollen kräver även erfarenhet av samarbete med externa aktörer och intressenter samt förmåga att följa upp och rapportera ekonomi i projekt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektering, investeringsprojekt och förvaltning av hamnanläggningar. Erfarenhet av hamnverksamhet eller annan liknande teknisk miljö ses som en fördel, liksom insikt i hur kommunala investeringar och utvecklingsprojekt drivs från planering till genomförande.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande med kunskap i CAD, god förståelse av danska och vana vid projektverktyg som stödjer planering, uppföljning och rapportering.
Som person har du en väl utvecklad samarbetsförmåga och trivs i en roll där teknik möter samhällsnytta. Du arbetar självständigt, planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt och tar ansvar för att uppgifter drivs framåt. Du kommunicerar tydligt och skapar förtroende i dina kontakter med kollegor, samarbetspartners och externa aktörer
Om arbetsplatsen
Utvecklingsenheten består av 11 medarbetare som tillsammans leder, driver och utvecklar förvaltningens arbete med stadens fastighetsägande, vilket bland annat innebär att enheten arbetar strategiskt genom förvärv och försäljning av fastigheter, så att markinnehavet långsiktigt och hållbart ska matcha stadens behov. Enheten ansvarar också för ägande, förvaltning, drift och utveckling av Malmös kommersiella hamn och dess infrastruktur, vilket inkluderar rollen som landlord i förhållande till stadens hamnoperatör. Andra ansvar som ligger på enheten är bland annat ansvar för stadens markanvisningspolicy. Utvecklingsenheten är en av fem enheter på fastighetsavdelningen vid fastighets- och gatukontoret.
Fastighets- och gatukontoret är en av de 14 förvaltningarna på Malmö stad. Förvaltningen äger, utvecklar och förvaltar stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden och har till uppdrag att möjliggöra ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9606393