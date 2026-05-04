Hamn- och gatuförvaltingen söker en Torgvärd för sommaren
2026-05-04
Vill du ha ett sommarjobb bland torghandlare och besökande på Varbergs torg? Varberg har under sommarperioden en blomstrande torgverksamhet som vi värnar och är stolta över. Tjänsten tillhör avdelning Infrastruktur och offentliga miljöer på Hamn och Gatuförvaltningen
I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Som Torgvärd kommer du att jobba tillsammans med ordinarie Torgvärd. Du kommer att ha ett varierande arbete där du medverkar till en väl fungerande och levande torghandel och attraktiv stadskärna.
Du är en viktig länk i kommunikationen mellan torghandlare, kommunen och inte minst allmänheten. Som Torgvärd finns du på plats på torget när torghandeln pågår under onsdagar och lördagar. Där ser du till att allt flyter på, fördelar torgplatser till torghandlare som kommer spontant och tar upp betalning för dessa platser. Du har ett tydligt kundperspektiv, är klar i din kommunikation och lägger stor vikt vid bemötandet. Du lyssnar på olika perspektiv och fattar beslut utifrån en helhetsbedömning.
Arbetstiden är schemalagd 06:00-15:00 men kan variera så att den matchar torghandeln. Det är av stor vikt att du kan jobba under hela perioden.
Som Torgvärd kommer du även att fungera som en vandrande turistinformation, vilket innebär att du kommer att få svara på frågor om vad som händer i Varberg under sommaren. För att fungera i rollen behöver du vara serviceinriktad och gilla att kommunicera med människor.
Beroende på hur sommaren utvecklar sig kan tjänsten även innebära att du får andra uppdrag kopplade till evenemang, foodtrucks, varuexponeringar, uteserveringar med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning och som trivs i en utåtriktad roll där du är ansiktet utåt för våra besökare.
Du har:
Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, då rollen innebär kontakt med besökare och handlare
God datorvana, vilket innebär erfarenhet av att arbeta i Office 365 samt dokumenterad erfarenhet av digitala system. Arbetet kommer att innefatta administration och arbete i kommunens verksamhetssystem.
Arbetet är varierande och sker till stor del utomhus, där du står och går mycket. Det är därför viktigt att du trivs med ett fysiskt aktivt arbete i utemiljö.
Erfarenhet från serviceyrken eller arbete med kundkontakt är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har ett gott bemötande, ett gott värdskap, ett öga för vad som behöver göras och förmåga att agera lösningsorienterat utifrån situationens krav. Du kan fatta beslut utifrån en helhetssyn och känner dig trygg i mötet med olika människor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321457".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Li Hagström li.hagstrom@varberg.se +46729839082
