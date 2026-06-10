Hammerstaskolan söker skicklig NO/MA-lärare till åk 4
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2026-06-10
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som lärare är du en viktig del i att bidra till att Botkyrka kommun blir Sveriges bästa skolkommun, där elever lyckas i skolan och får utvecklas utifrån sin unika förmåga.
I ditt uppdrag bedriver du en språkutvecklande undervisning som engagerar eleverna samt tillhörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen samt betygssättning. Du ingår i mellanstadiets arbetslag och är aktiv i att arbetslagets tillsammans utvecklas mot gemensamma mål och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du bidrar i ett kollegialt samarbete genom att vara nyfiken, prestigelös och alltid ha elevernas bästa i fokus. Därtill är du förändringsagent vad gäller att utveckla en god pedagogisk och social lärmiljö. Därför genomför du, tillsammans mentorskollega, och övriga funktioner inom skolan, återkommande behovsinventeringar av era elevgrupper och förändrar undervisningen så att den möter elevernas behov och följer en strukturerad och mätbar förändring över tid.
Tillsammans har vi elevernas kunskapsutveckling i fokus! I det arbetet behöver vi samverka mellan olika yrkesfunktioner på skolan. Du tycker att det är lika viktigt som oss med ett levande värdegrundsarbete, där skoldagen präglas av såväl inkludering som delaktighet. Du är dessutom väl medveten om att när våra nuvarande arbetssätt inte leder till önskade resultat behöver vi ta ansvar för att analysera, anpassa och utveckla vår undervisning. Med ett starkt agentiskt förhållningssätt ser du möjligheter att förändra och förbättra undervisningen utifrån elevernas behov, så att alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.
Mentorskap är en central del i din roll genom sociala kontakter kring elever och klasser, kontakt med vårdnadshavare, frånvarohantering och utvecklingssamtal samt samarbete med myndigheter och socialtjänst. I din roll samverkar du med elevhälsoteamet. Du förutsätts kunna arbeta med digitala verktyg i din undervisning.
Som medarbetare hos oss är du en ambassadör för skolan genom att delta i öppet hus, mässor mm.
Vi erbjuder dig
Det vi är allra mest stolta över är att våra elever trivs i skolan, känner sig trygga och kommer hit med glädje varje dag. här möts du av nyfikna kollegor och en arbetsplats som prövar nya arbetssätt för att lyckas tillsammans.
Vi har en stark tro p åatt goda relationer är grunden för lärande. Därför arbetar vi aktivt för att skapa en skolmiljö där varje elev känner sig sedd, betydelsefull och välkommen. Om en elev inte kommer till skolan ska det märkas, då saknar vi dem och arbetar tillsammans för en hög närvaro och trivsel.
Här tar vi gemensamt ansvar för våra elever. Vi är medvetna om att vuxna är viktiga förebilder och värnar om ett professionellt, respektfullt och positivt bemötande. Vi satsar därför på att utveckla vår verksamhet genom att utöka elevhälsan och den pedagogiska kompetensen med fler speciallärare, specialpedagoger, utbildade lärare i fritidshem och socialpedagoger.
Du som söker till oss
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i NO och matematik åk 4-6. Du har erfarenhet och stort intresse för undervisning, är en trygg och varm ledare med ett auktoritativt ledarskap.Publiceringsdatum2026-06-10Kravprofil för detta jobb
• Lärarlegitimation med behörighet för årskurs 4–6 i matematik och NO
• Erfarenhet av undervisning på mellanstadiet
• God förmåga att skapa trygga relationer och en positiv lärmiljö
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av att använda digitala verktyg i undervisningen
• Förmåga att samarbeta och bidra till skolans utvecklingsarbete
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i Vklass
• Kunskap om kooperativt lärande
• Erfarenhet av arbets i mångkulturella och flerspråkiga lärmiljöer
• SVA-kompetens
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och ligger i framkant i din yrkesroll. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister. Botkyrka kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar som huvudregel är allmänna handlingar.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Hallundavägen 199 (visa karta
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145 64 NORSBORG Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 08-53061000 Jobbnummer
9957803