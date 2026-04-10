Hammerstaskolan söker biträdande rektor som vill leda i utveckling
Botkyrka kommun / Pedagogchefsjobb / Botkyrka Visa alla pedagogchefsjobb i Botkyrka
2026-04-10
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som biträdande rektor är du en viktig del i att bidra till att Botkyrka kommun blir Sveriges bästa skolkommun, där elever lyckas i skolan och får utvecklas utifrån sin unika förmåga. Detta gör du genom att leda det operativa pedagogiska arbetet samt planera och organisera arbetet på skolan tillsammans med två andra biträdande rektorer för att säkerställa att elever möter trygga och kompetenta vuxna i en välstrukturerad verksamhet. Här får du stora möjligheter att göra skillnad!
Hammerstaskolan är en tvåparallell F-9-skola i Norsborg, Botkyrka kommun, med cirka 470 elever. Här finns även en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp med inriktning språkstörning. Skolan är vackert belägen på Eriksbergsåsen, med närhet till både tunnelbana (cirka 4 minuter promenad bort) och fantastiska grönområden. Vi är stolta över att våra elever uttrycker hög trivsel och tycker om att gå i skolan.
Som biträdande rektor på Hammerstaskolan är du med och leder, utvecklar och förankrar det pedagogiska arbetet. I praktiken innebär det att leda reflektioner med arbetslag, följa upp att organisatoriska beslut och utvecklingsinsatser sker och blir till i i verksamheten. Du har personalansvar och utgår ifrån Botkyrka kommuns kompetensförsörjningskedja ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta). Du har ansvars för årskurs F-5 samt fritidshemmet och är närmaste chef till medarbetare som arbetar där. Det innebär bland annat personaladministrativa arbetsuppgifter såsom exempelvis medarbetarsamtal och löneöversynsarbete. Du har verksamhetsansvar för av rektor tilldelade områden där du implementerar och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du ingår i rektorsområdets ledningsgrupp tillsammans med rektor och ytterligare två biträdande rektorer. Alla har olika ansvarsområden kopplade till skolans olika delar.
Hammerstaskolan är en skola i utveckling där vi kontinuerligt arbetar med att stärka och förfina strukturer, förhållningssätt och pedagogiska verktyg som möter verksamhetens faktiska behov. Uppdraget innebär att tillsammans med medarbetarna vidareutveckla det som redan fungerar, samtidigt som nya arbetssätt och rutiner implementeras. Skolans elevgrupp präglas av en hög andel elever med svenska som andraspråk, vilket gör det kompensatoriska uppdraget och arbetet med tillgängliga lärmiljöer särskilt centralt. Ett viktigt utvecklingsområde är att stärka undervisningen i skola och fritidshem så att den blir mer tillgänglig och anpassad efter elevernas varierande behov och förutsättningar. Vi söker därför en erfaren, närvarande och operativ ledare med intresse för skolutveckling och för hur skolan kan arbeta för att möta alla elever. Du trivs i rollen där utveckling sker nära verksamheten och där förändring blir en naturlig del av vardagen.
Beroende på behov och dina tidigare erfarenheter och kompetens kan du tilldelas ett specialistområde såsom schemaläggning, brandsskyddsansvarig, ansvar för särskilt stöd, administrativt stöd i olika system eller fastighetsansvar.
Vi erbjuder dig
Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, göra avtryck i vardagen och vara med och forma strukturer, kultur och arbetssätt framåt. Uppdraget kräver en trygg och närvarande ledare som trivs i det operativa arbetet och ser värdet i att utveckla tillsammans med andra.
I Botkyrka kommun får du stöd i ditt uppdrag genom introduktion, kollegialt lärande och ett tydligt fokus på ledarskapets betydelse i skolans utveckling. Vi är stolta över vår vilja att utvecklas och söker dig som vill vara med på den resan.
Du som söker till oss
Krav: Högskoleutbildning med pedagogisk inriktning.
Erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor.
Dokumenterad erfarenhet av utvecklingsinsatser som gett goda resultat över tid.
Meriterande är:
Dokumenterad erfarenhet som skolledare eller liknande befattning som ställer krav på arbetsledning- och organisationsförmåga.
Erfarenhet av personal och ekonomiadministrativa system ex Adato, Microsoft Teams, KIA, Stratsys, Prorenata.
Van användare av digitala arbetsverktyg
Erfarenhet av arbete i kommunal skolverksamhet
Erfarenhet och kunskap om interkulturalitet och flerspråkighet
Lön: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA
Tumba Kontakt
Christina Åslund christina.aslund@botkyrka.se
9846449