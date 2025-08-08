Halvårs vikarierande sjuksköterska sökes till Norlandia, Karl Nordströms...
Kan du tänka dig att ta dig an ett spännande vikariat under ett halvår? Då ska du absolut söka denna tjänsten! Är du sjuksköterska och har ett stort engagemang och en vilja att bidra till att våra boende får en kvalitativ vård och omsorg?
Vad innebär jobbet som sjuksköterska på Norlandia Äldreomsorg?
En sjuksköterska på Norlandia Äldreomsorg är en värdefull nyckelperson och vi söker dig som är skicklig i din yrkesroll och som tycker om att möta människor i olika situationer. Tillsammans i teamet med omvårdnadsuppgifter, rehab och chef samverkar vi kring den boende för att ge ett gott liv varje dag.
Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Det omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn. Du ansvarar för att våra boendes behov av hälso- och sjukvård tillgodoses.
Som sjuksköterska ansvarar du för och leder omvårdnadsarbetet. Detta innebär att självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med den boende och dennes närstående ansvara för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. En viktig uppgift är också att handleda, stödja och utbilda övrig omvårdnadspersonal och vara ett gott föredöme för dina kollegor.
Du arbetar med omtanke i allt du gör med stort eget ansvar och har förmågan att prioritera och leda andra även vid förändrade omständigheter. Flexibilitet och kollegialt samarbete är av stor vikt i uppdraget.
Om Karl Nordströms väg
Karl Nordströmsväg är ett äldreboende med 51 lägenheter fördelat på 4 hus precis intill Apelviken i sommarstaden Varberg. På boendet finns två avdelningar för personer med demenssjukdom och två för de med somatiska besvär. Du kommer lätt hit oavsett om du åker kollektivtrafiken, cyklar via strandpromenaden, promenerar eller kör bil!
Vi erbjuder dig: Kompetensutveckling
Bra arbetstider. Inga helger, kvällar eller röda dagar.
Friskvårdsbidrag
Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje
Kollektivavtal via arbetsgivarorganisationen Almega Bransch F vilket även omfattar pensionsavsättning och försäkring
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv - Varje dag för våra boende. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund. Vi utgår från personliga egenskaper och kompetens.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du har erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorg
Du behöver ha god kunskap om hälso- och sjukvårdens regelverk
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Vi ser gärna att du har kunskap att dokumentera utifrån ICF och KVÅ
Vi vill att du har god kännedom om de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheterna
Körkort är ett önskemål men inte ett krav
Övrig information
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid under 6 månader
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-08-08
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Daniel Rydén
E-postadress: daniel.ryden@norlandia.com
Tänk på att det inte går att söka tjänsten via e-post, utan skicka in din ansökan via annonsen. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://norlandia.se/ Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Kontakt
Daniel Rydén daniel.ryden@norlandia.com Jobbnummer
