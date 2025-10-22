Håltagare sökes för arbete i göteborg

GR8 Partner Group söker håltagare i Göteborg! Är du en erfaren håltagare som gillar att jobba i ett sammansvetsat team med fokus på kvalitet och säkerhet? Då vill vi höra från dig! Vi erbjuder: Trygg anställning i ett växande företag Konkurrenskraftig lön Moderna maskiner och utrustning Trevliga kollegor och god arbetsmiljö Vi söker dig som: Har erfarenhet av betonghåltagning Innehar B-körkort Är noggrann, ansvarstagande och gillar att ta eget initiativ Placering: Göteborg med omnejd Start: Enligt överenskommelse