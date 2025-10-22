Håltagare sökes för arbete i göteborg

Gr8 partner group AB / Betongarbetarjobb / Göteborg
2025-10-22


GR8 Partner Group söker håltagare i Göteborg!
Är du en erfaren håltagare som gillar att jobba i ett sammansvetsat team med fokus på kvalitet och säkerhet? Då vill vi höra från dig!
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett växande företag
Konkurrenskraftig lön
Moderna maskiner och utrustning
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av betonghåltagning
Innehar B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att ta eget initiativ
Placering: Göteborg med omnejd
Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: ansok@gr8partner.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gr8 partner group AB (org.nr 559344-4804)
Lilla Bommen 3 (visa karta)
411 04  GÖTEBORG

Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB

Jobbnummer
9569996

