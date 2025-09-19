Hälsopedagog till Hälsofrämjande enheten inom EÅV stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du göra skillnad i vardagen för vuxna och äldre och bidra till ett meningsfullt och hälsosamt liv? Är du en engagerad hälsopedagog som vill arbeta i en kreativ och utvecklingsinriktad verksamhet? Då kan det vara just dig vi söker.
Vi erbjuder
På Hälsofrämjande enheten för vuxna och äldre Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning arbetar vi för att stärka hälsan och livskvaliteten för vuxna och äldre i stadsdelen. Vår verksamhet är bred och varierad: vi driver sju öppna mötesplatser, tre seniorgym, arrangerar sommarutflykter, bussresor, föreläsningar och större evenemang. Hos oss finns också stödtjänster som fixare, syn- och hörselinstruktör samt digital stödjare.
Vår värdegrund vilar på meningsfullhet, respekt, delaktighet och trygghet - både för våra besökare och våra medarbetare. Vi är en arbetsgrupp som kombinerar effektivitet med värme och humor. Här hjälps vi åt, har nära till skratt och uppmuntrar varandra genom en "våga-fråga-kultur" där allas idéer är välkomna. Verksamheten erbjuder friskvårdsbidrag
Din roll
Som hälsopedagog hos oss får du en varierad och meningsfull roll där du bland annat:
• Planerar, leder och utvärderar aktiviteter tillsammans med kollegor och chef.
• Leder samtalsgrupper för att främja psykisk hälsa och motverka ofrivillig ensamhet.
• Initierar och genomför både sociala och fysiska aktiviteter.
• Använder digitala verktyg och Office-paketet i ditt dagliga arbete.
• Bidrar i caféverksamhet och samarbetar med både interna och externa aktörer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
• Har utbildning som hälsopedagog eller motsvarande.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Är van att arbeta i Office-paketet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Att planera och leda sociala och fysiska aktiviteter.
• Förebyggande arbete inom hälsa.
• Samtalsmetodik.
Vi tror att du är en självgående och nyfiken person med egen drivkraft och engagemang. Du är en tydlig och lyhörd kommunikatör som ser seniorernas behov och hittar lösningar. Du är tillmötesgående, utvecklingsinriktad, och har förmågan att skapa aktiviteter som lockar och engagerar fler.
Här får du möjlighet att verkligen göra skillnad och samtidigt bli en del av en arbetsplats där utveckling, glädje och gemenskap står i centrum. Känner du igen dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Kontakt
Carina Söderberg, enhetschef carina.soderberg@stockholm.se 08-50814594 Jobbnummer
9516317