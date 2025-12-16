Hälsoekonomer som vill arbeta med läkemedel och medicinteknik
Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, Tlv / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, Tlv i Stockholm
Vill du vara med och bidra till TLV:s vision mesta möjliga hälsa för skattepengarna? Med våra olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga vår vision och nu söker vi dig som också känner ett stort engagemang för vårt uppdrag. Vi sitter i ljusa, fina lokaler på Kungsholmen i Stockholm, tio minuters promenad från Stockholms central. Kom och arbeta med oss!Vill du bli en del av ett sammansvetsat team på en myndighet där vi inspireras av att göra samhällsnytta och att skapa hållbara lösningar? Som hälsoekonom får du stöd från kompetenta kollegor, möjlighet att samarbeta med olika professioner och en chans att växa i din yrkesroll. Vi söker en eller flera hälsoekonomer. Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som hälsoekonom handlägger du ansökningar från läkemedelsföretag om att ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska ingå i läkemedelsförmånerna. Du arbetar också med hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel och medicinteknik åt regionerna. Du granskar och bedömer det underlag som företaget kommer in med till myndigheten och som ligger till grund för en hälsoekonomisk analys. Utredningarna är av olika karaktär, både avseende omfång och komplexitet.
I samarbete med andra hälsoekonomer, jurister och medicinska utredare arbetar du fram och bereder underlag som ligger till grund för bedömning för om kostnaden för ett läkemedel eller medicinteknisk produkt är rimlig i relation till den nytta som produkten ger. Du och din arbetsgrupp presenterar det ni kommer fram till antingen inför den nämnd som fattar beslut i subventionsärenden eller för andra mottagare, som till exempel NT-rådet eller MTP-rådet.
Arbetet innebär även att delta i avdelningens utvecklingsarbete avseende arbetssätt och processer, utifrån intresse, kompetens och behov. Avdelningen ansvarar också för genomförande och uppföljning av olika regeringsuppdrag. Arbetet är självständigt men innebär även mycket interaktion med kollegor i olika funktioner inom myndigheten och externt med bland annat Sveriges regioner, patientrepresentanter, profession och företag.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• högskoleexamen inom nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi eller annan för arbetet relevant högskoleexamen
• erfarenhet av att arbeta med hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar
• kunskaper i statistiska metoder och ekonomiska modeller
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift samt en god föredragningsteknik.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet inom läkemedelsområdet på myndigheter under Socialdepartementet, läkemedelsindustrin, regioner eller akademin.
För arbetet är det viktigt att du är initiativtagande och lösningsorienterad och har god analytisk förmåga. Du är självgående i ditt sätt att arbeta och har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer: 4478/2025 senast den 11 januari 2026.
Vi jobbar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen består av en telefonavstämning, digital intervju samt en uppföljande intervju inkl. ett arbetsprov på vårt kontor. Vi använder oss av urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen så du bifogar inte något personligt brev utan endast ditt CV.
På TLV utgår vi från att varje människa är unik och vi verkar tillsammans för mångfald och inkludering samt en jämlik och jämställd arbetsmiljö. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Om TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Vi erbjuder en attraktiv och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering där du får möjlighet att utvecklas och kan kombinera yrkes- och privatliv, bland annat genom möjligheten att jobba på distans upp till två dagar i veckan. Vi sitter i fräscha, aktivitetsbaserade lokaler som erbjuder olika typer av arbetsplatser och mötesrum anpassade utifrån den typ av arbete som ska utföras. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, Tlv
(org.nr 202100-5364), http://www.tlv.se/ Arbetsplats
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Jobbnummer
9648007