Hälsocoach online, vikariattjänst, 1 år med möjlighet till förlängning
Västra Götalandsregionen / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2025-08-16
Nu söker vi en vikarierande hälsopedagog/hälsovetare med fokus på levnadsvanor till Hälsocoach online.Publiceringsdatum2025-08-16Om företaget
Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder videomöten med en hälsocoach för att motivera till förbättrade levnadsvanor gällande tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor.
Målgruppen är invånare i Västra Götalandsregionen som löper risk för ohälsa och sjukdom till följd av sina levnadsvanor. Mötet med den enskilde individen sker genom videomöten i appen Vård och Hälsa, där sker också annan kontakt och tidsbokning. Verksamheten har ett utökat uppdrag som innefattar samverkan med andra aktörer inom hälso- och sjukvård, föreningsliv och kommunal sektor för att sprida kunskap om effekterna av hälsosamma levnadsvanor samt initiera och stödja gemensamt utvecklingsarbete i syfte att främja hälsosamma levnadsvanor.
Hälsocoach online är tillsammans med andra verksamheter en del av område Expertenheter i Regionhälsan.
Om arbetet
Som hälsocoach inspirerar och motiverar du personer med ohälsosamma levnadsvanor som vill förändra sitt hälsobeteende för att uppnå en varaktig god hälsa. Genom motiverande samtal och coachningsmetodik arbetar du utifrån hälso- och sjukvårdens riktlinjer för levnadsvanor och använder dig av beteendetekniker för att hitta klientens motivation och utgå från dennes intresse och egna målsättning. Du kommer att vara delaktig i marknadsföring av tjänsten, verksam i gemensamt utvecklingsarbete samt samverka och sprida kunskap om hälsosamma levnadsvanor inom Västra Götalandsregionen.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom hälsopromotion, hälsopedagog/hälsovetare eller liknande. Du ska ha kompetens inom flera av de fyra levnadsvanorna; kost, fysisk aktivitet, alkohol eller tobaks- och nikotinbruk. I arbetet kommer du att coacha inom alla levnadsvanorna. Krav är erfarenhet och utbildning i samtalsmetodik (MI) och coachning och är du utbildad till diplomerad tobaksavvänjare är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med digitala lösningar och verktyg.
Som person är du självständig och tycker om att ta initiativ samtidigt som du uppnår goda resultat i ditt arbete. Du är bekväm att prata inför människor, skapar och underhåller goda relationer och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel och har lätt att anpassa ditt förhållningssätt till ändrade omständigheter. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Viss arbetstid kan komma att förläggas sen eftermiddag/kväll. Urval sker löpande under rekryteringsprocessen. Arbetsprov kan förekomma vid intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet.
