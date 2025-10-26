Hälsocoach & personlig tränare, Itrim Kungsholmen
2025-10-26
Tjänstebeskrivning
I rollen som hälsocoach och personlig tränare jobbar man nära medlemmarna och följer deras utveckling, både som vikt- och träningsmedlemmar. Din uppgift är att skapa långsiktiga och givande relationer som hjälper medlemmarna att lyckas med sin förändringsresa och att hålla i sin nya hälsosammare livsstil.
Rollen är omväxlande och omfattar allt från individuell coaching till föreläsningar, personlig träning och försäljning. Vi arbetar i små, tajta team som hjälps åt med den dagliga driften. Vad det gäller försäljningen så stöttar vi såklart varandra men du bär huvudansvaret för att dina timmar och grupper är fullbokade.
Anställningen är en tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning. Omfattning deltid på 75%, fast månadslön. Vi ser gärna att du kan börja senast 5/1-2026.
Tjänsten innebär att arbetstiderna varierar och omfattar tidiga morgnar, kvällar och helger fördelat på flera dagar i veckan. En hög grad av flexibilitet är därför viktigt.
Låter den som ett roligt och stimulerande uppdrag för dig? Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Dina arbetsuppgifter
Här är följer några exempel på arbetsuppgifter:
-
Hälsoanalys, hälsouppföljning och coachsamtal
-
Föreläsningar inom kost, träning och återhämtning
-
Träningsintroduktioner för nya medlemmar i träningscirkeln EGYM
-
Inspirera och hjälpa till i träningscirkeln EGYM
-
Medlemsutveckling och löpande träningsuppföljningar
-
Personlig träning, individuellt och i liten grupp samt gruppträning utomhus
-
Aktiv försäljning av varor och tjänster
-
MedlemskommunikationKvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant bakgrund och/eller utbildning inom hälsa, coaching och försäljning. Väl på plats erbjuder vi alla våra coacher en grundutbildning i tre steg och löpande kompetensutveckling på specifika områden.
Meriterande: Om du har en utbildning som personliga tränare från någon av nedanstående aktörer.
- SAFE
- The Academy
- PT-School
- Eleiko Exceed Performance
- DS PT School
- MF Gruppen PT-utbildning
- GIH hälsopedagogprogrammet
- Fustra
- Axelssons
- YlabDina egenskaper
Du har god planeringsförmåga och kan självständigt lägga upp ditt arbete. Den breda rollen kräver att du uppskattar att växla mellan olika arbetsuppgifter inom administration, skötsel av centret, försäljning och coachning. Du behöver vara nyfiken på människor, vara kontaktsökande och uppskatta försäljningsarbete. Då vi arbetar i mindre team är samarbetsförmåga mycket viktigt.
Du behärskar svenska språket obehindrat i både tal och skrift.
Itrims koncept för hållbar viktminskning är ledande och bygger på beteendeförändring för en hälsosammare livsstil. Metoden är forskningsbaserad och vetenskapligt beprövad. Fokus ligger på kost, träning och återhämtning. Nyckeln till framgång är personligt stöd såväl som snabba och mätbara resultat. En studie visar att medlemmarna i snitt går ner 10,9 kg och minskar midjemåttet med 11,8 cm under de första veckorna, ett resultat som också håller i sig ett år senare.
Itrim startade 2003 och har en kombination av franchise och helägda center. Kedjan har nyligen investerat i smarta träningsmaskiner från EGYM och vågar från InBody. All data och medlemsutveckling lagras i en molnbaserad app där den är lättillgänglig för medlemmar och medarbetare. Itrim har ett brett sortiment av egna varor som kostersättning, smoothies, bars och proteinberikade produkter som gröt och pannkakor. Teamen består av hälsocoacher och personliga tränare med ett genuint engagemang och medlemmens bästa i fokus.
Vill du veta mer om Itrim och hur det är att jobba hos oss? Följ oss i sociala media eller lyssna på Itrimpodden! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Itrim Sverige AB
(org.nr 556641-0162), http://www.itrim.se/ Arbetsplats
Itrim Jobbnummer
9574483