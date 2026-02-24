Hälso- och sjukvårdsstrateg till Utvecklingsenhet kvinnohälsa, Nära vård oc
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-02-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Malmö
, Burlöv
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och utveckla vården i Skåne och göra skillnad för invånarna? Trivs du med att skapa struktur, stötta andra och arbeta i en organisation med ett meningsfullt uppdrag? Vi söker dig som vill arbeta i en välkomnande och inkluderande kultur där respekt och samarbete är grundläggande värderingar.
Utvecklingsenhet kvinnohälsa inom Enhet kunskap och Avdelningen för strategi och utveckling, förvaltning Nära vård och hälsa, söker nu en hälso- och sjukvårdsstrateg och legitimerad barnmorska med gedigen erfarenhet från kvinnosjukvårdens förlossningsverksamhet och/eller från barnmorskemottagning (BMM) för en helt ny regional samverkansfunktion för Skånes förlossningsavdelningar och BMM.
Hos Utvecklingsenhet kvinnohälsa får du möjlighet att ingå i ett tvärprofessionellt team och arbeta nära både ledning och verksamhet i en miljö där utveckling, samverkan och framtidens vård står i fokus.
På avdelningen driver vi regionala utvecklingsuppdrag med syfte att skapa en nära vård som är tillgänglig, samordnad, hållbar och som ska bidra till bättre hälsa för fler. Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
I rollen som regional samverkansfunktion mellan BMM och förlossningsavdelningarna ingår följande arbetsuppgifter:
• Ingå i den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen för mödrahälsovården och förlossningsvården.
• Beskriva befintlig kapacitet på BMM och förlossningsavdelningarna samt förlossningsprognos, som underlag för att stärka bemanning.
• Utföra årliga kapacitetsmätningar i syfte att bidra till en effektiv resursanvändning samt för att främja en god patientsäkerhet.
• Bidra till att utforska förutsättningar för arbetsplatsrotation i syfte att skapa attraktiva barnmorsketjänster, hållbar bemanning över tid samt för att öka kunskapen i vårdens alla delar.
• Möjlighet att delvis arbeta i klinisk verksamhet sommartid.
• Bistå Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning med rapportering och analys av de insatser som vidtagits inom överenskommelsen om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård i syfte att stärka arbetet med att identifiera aktuella och framtida regionala kompetens- och utvecklingsbehov.
• Ingå i teamet vid Utvecklingsenhet kvinnohälsa och delta i det löpande arbetet inom utvecklingsenhetens övriga uppdrag, till exempel planering och genomförande av utbildningsinsatser och dialogmöten.
Tjänsten är placerad på Dockplatsen i Malmö och eftersom arbetet innebär kontakt med verksamheter runt om i Skåne förekommer resor inom ramen för tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med bred erfarenhet från flera vårdenheter inom graviditet, förlossning och eftervård. Goda kunskaper i svenska, motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.
Du är van vid att arbeta självständigt med god förmåga att strukturera och driva processer, samtidigt som du värdesätter gott samarbete både inom och utanför den egna arbetsgruppen. Din kommunikativa förmåga är god. Du har förmåga att analysera komplexa samband, se helheten och prioritera arbetsuppgifter. Erfarenhet av strategiskt arbete, ledningsuppdrag, utvecklingsarbete, forskning och förbättringsarbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
För frågor om rekryteringsprocessen
Elin Åkesson, Rekryterare elin.akesson@skane.se 046 - 275 28 51 Jobbnummer
9761586