Hälso- och sjukvårdsstrateg till Nära vård och hälsa i Malmö
Vill du vara med och utveckla den framtida vården i Skåne? Trivs du i en roll där du är delaktig i att ta fram underlag till beslut och sedan följer upp och säkerställer att fattade beslut efterlevs. Här blir du en del av ett team som arbetar med konkretisering och styrning av det samlade uppdraget inom hälsoval Skåne och den nya förvaltningen Nära vård och hälsa.
Förvaltningen Nära vård och hälsa är i drift från 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare är i nuläget drygt 1 000.
Enheten avtal på staben inom Nära vård och hälsa ansvarar för framarbetandet, utveckling, handläggning och uppföljning av uppdrag för vårdtjänster på primärvårdsnivå enligt lag om valfrihetssystem (LOV) liksom för avtal enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Inom enheten bereds och handläggs även hälso- och sjukvårdsärenden av olika karaktär till koncernledning och politiska instanser.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
I tjänsten som hälso- och sjukvårdsstrateg ingår handläggning av ansökningar och uppföljning av vårdtjänster såväl för Region Skånes egen verksamhet som för upphandlade vårdtjänster enligt LOV. Vidare arbetar du med beredning och handläggning av hälso- och sjukvårdsärenden av olika karaktär samt håller i muntliga föredragningar till koncernledning och politiska instanser inför beslut. Utifrån behov- och kunskapsstyrning kommer du tillsammans med teamet arbeta med att ta fram och utveckla uppdrag inom nära vård och vårdval på primärvårdsnivå i Skåne. I ditt uppdrag ingår även utredningsarbete, skriva fram rapporter samt yttranden och underlag inom ramen för beslut i Region Skånes nämnder och styrelser. Du kommer även kontinuerlig göra omvärldsanalyser inom dina ansvarsområden för att driva utvecklingen framåt.
Uppdraget innebär möjlighet till dagligt lärande genom samarbete, nyfikenhet och dialog. I rollen som strateg samverkar du med både offentliga och privata vårdgivare. Analys- och uppdragsarbetet sker i en nära samverkan med flera olika enheter inom Region Skåne, såsom enheterna för ekonomi, juridik, presstjänst, IT och koncerninköp.
Tjänsten är placerad i Malmö, i våra lokaler på Dockplatsen i Västra hamnen. Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har en högskole-/universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård eller inom annat relevant område för tjänsten. Vi ser att du har gedigen förståelse för hälso- och sjukvårdssystem på operativ och strategisk nivå. Dina kunskaper i svenska språket är goda, såväl i tal som skrift, och du har god datorvana. Du har erfarenhet av att sammanställa rapporter och skriva beslutsunderlag samt genomföra muntliga föredragningar för exempelvis politiker och leverantörer. Det är centralt att du har kunskap och erfarenhet av såväl processledning som av att driva förändring i komplexitet och av att leda, styra, följa upp och justera utifrån målbilder.
Vi ser det som fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet från strategiskt arbete inom hälso- och sjukvård och politiskt styrd organisation, gärna inom området omställning till nära vård. Har du därtill kunskap och erfarenhet av att arbeta med avtalsfrågor inom LOV är det meriterande.
Som person har du en helhetssyn och strategisk förmåga som innebär att du ser hur förändringar i omvärlden påverkar den egna verksamheten och kan anpassa, utveckla och förbättra utifrån detta. Du har en god förståelse för komplexiteten i att driva förändringsarbete i ett vårdsystem med flera olika aktörer. För att trivas och vara framgångsrik i rollen bör du vara kommunikativ, ha god samarbetsförmåga och ha lätt för att skapa goda relationer. Vi sätter värde på att du har mod, är initiativrik och lyhörd.
För oss är det viktigt att du delar och lever Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande samt omtanke och respekt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
