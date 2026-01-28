Hälso- och sjukvårdsstrateg till Enheten för tillgänglighet och produktions
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar nu en hälso- och sjukvårdsstrateg till avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning inom Koncernkontoret!
Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning (HSS) arbetar som stöd till Region Skånes politiska organisation och koncernledning med uppdragsarbete samt uppföljning av den samlade hälso- och sjukvården. Vårt uppdrag är att bidra till ett sammanhängande och väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem, utifrån invånarnas behov och utifrån en effektiv användning av resurserna. Avdelningen är en aktiv part i det nationella arbetet som utvecklar hälso- och sjukvårdssystemet.
I HSS ingår område Tillgänglighet och kunskapsstyrning, område Uppdrag, avtalsstyrning och digitalisering, Regionalt Cancercentrum Syd samt en administrativ enhet. Utöver detta finns funktionsansvariga inom FoU, läkemedel och patientsäkerhet.
Till Enheten för tillgänglighet och produktionsstyrning (ETP) söker vi nu en hälso- och sjukvårdsstrateg som genom arbete med uppföljning och behovsutredning vill bidra till att effektivisera och utveckla den skånska hälso- och sjukvården med fokus på att öka tillgängligheten i Region Skåne.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som hälso- och sjukvårdstrateg i denna roll arbetar du utifrån olika typer av uppdrag med bl.a. att analysera behov, vårdkapacitet och uppföljning av hälso- och sjukvård på den regionala nivån. I det övergripande uppdraget ingår utredningsarbete, rapportskrivande samt framtagande och av underlag och presentationer. Rollen kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett tydligt genomförandefokus och innebär att du arbetar nära både ledning och medarbetare i det dagliga utvecklingsarbetet. Uppdraget innebär dels självständigt arbete, dels att avlasta, förbereda, driva och följa upp arbetet tillsammans med chefer i pågående uppdrag.
Våra uppdrag utgår från regionala behov i ständig förändring och vi möter dessa växlande uppdrag med ett flexibelt förhållningssätt. Rollen innefattar även samverkan med andra enheter inom avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning och koncernkontoret, liksom samarbete med andra förvaltningar i Region Skåne.
Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där uppdragets innehåll kan variera och vårt mål är att möta de utmaningar vi ser i Region Skåne med insatser som svarar mot dessa. Vi erbjuder dig ett spännande arbete med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter nära ledningen med frågor som har hög prioritet. Tjänsten ger dig möjlighet att ta stort eget ansvar och bli del av ett nytt team på en arbetsplats med högt i tak. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant högskoleutbildning, förslagsvis inom ekonomi, statsvetenskap, hälso- och sjukvård eller liknande. Du har stor förståelse för och kunskap inom hälso- och sjukvård oavsett driftform. Att driva och arbeta med processer kring uppföljning och utvärdering kräver att du kan se och förstå hur helhet och delar hänger ihop och hur man med dialog och samverkan mellan verksamheternas olika delar driver utvecklingsarbete framåt.
Du har erfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete i en politiskt styrd organisation och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du talar svenska och engelska obehindrat och uttrycker dig skriftligt mycket väl i svenska språket. Därtill har du erfarenhet att arbeta med komplexa datauttag med fokus på att sortera, analysera och värdera relevans kopplat till verksamhetsutveckling och uppföljning. För att lyckas i rollen ser vi att du har vana av att arbeta med strategiska frågor på en högre organisatorisk nivå och har förmåga att omsätta strategier och modeller till konkreta handlingar som skapar mervärde i den dagliga verksamheten inom Region Skånes verksamheter.
Ditt arbetssätt är proaktivt och du är en analytisk, drivande och förbättringstänkande person. Då engagemang i grupper och nätverk är centralt i rollen ser vi att du har ett förhållningssätt som främjar samarbete, där du bygger tillit och skapar engagemang och får med dig andra i förändringsresor. Din personliga stil som upplevs som inbjudande och förtroendeingivande - du är helt enkelt en person som andra gillar att arbeta med!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.
