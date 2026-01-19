Hälso- och sjukvårdsstrateg inriktning Kunskapsstyrning Psykisk hälsa
2026-01-19
Vill du vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård i Halland?
Vill du vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård i Halland?

Nu söker vi en driven och analytisk medarbetare som vill arbeta med strategiska frågor och bidra till att utveckla kunskapsstyrningen - med särskilt fokus på psykisk hälsa.
Det är en pensionsavgång som ska ersättas och tjänsten som hälso- och sjukvårdsstrateg är placerad på Avdelning kvalitet inom Hälso- och sjukvård på Regionkontoret. Avdelningen utgör en central funktion i arbetet med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Denna tjänst kommer omhänderta nationella kunskapsstöd från våra myndigheter och från den nationella kunskapsstyrningen kopplat till psykisk hälsa, och kommer stödja vårdförvaltningarna inom området psykisk hälsa när så är efterfrågat. Området psykisk hälsa är ett eget programområde inom den nationella kunskapsstyrningen och vi ser ett fortsatt ökat fokus på frågor kopplat till området framöver.
Avdelningens hälso- och sjukvårdsstrateger jobbar nära tillsammans och samverkan sker även med läkemedelsstrategerna och övriga hälso- och sjukvårdsstrateger inom hälso- och sjukvård. Vi är ett rutinerat team med flera olika kompetenser och olika erfarenheter. Vi jobbar också nära tillsammans med representanter från vårdverksamheterna. Att delta i olika nätverk med myndigheter, andra regioner och kommunerna ingår i arbetsuppgifterna.
Avdelningen är HBTQI-certifierad och har ett normkritiskt förhållningssätt där bemötande och respekt gentemot kollegor och samarbetspartners är grundläggande.
Om arbetet
I denna roll blir du en central del av vårt arbete med att skapa en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. Du kommer att:
- Bereda ärenden inför beslut, ta fram beslutsunderlag och svara på motioner och remisser.
- Genomföra kartläggningar och utredningar av strategisk karaktär som påverkar framtidens vård.
- Utveckla och driva den lokala kunskapsstyrningen i Halland.
- Samordna nationella och regionala insatser kopplade till kunskapsstyrning, med fokus på psykisk hälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård och en bred klinisk
erfarenhet av hälso- och sjukvård där vi gärna ser att du varit på olika vårdnivåer och inom olika
inriktningar. Har du systemkompetens utifrån hälso- och sjukvårdens perspektiv är detta meriterande, både utifrån nationell, regionalt och lokal nivå.
Vidare ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av att bereda ärenden på politisk nivå, kan leda processer, projekt eller har annan ledarerfarenhet, och har arbetat med nationella kunskapsstöd eller regionala tillämpningar i form av vårdriktlinjer eller rutiner. Har du annan form av ledarskap ser vi även det som meriterande.
Vi är måna om att rekrytera rätt person till vårt team. För denna roll ser vi att det är av stor vikt att du har god samverkansvana med både interna och externa parter, du har bra helhetsperspektiv samtidigt som du har ett öga för att uppmärksamma detaljer och du arbetar bra i team men kan även hantera enskilt arbete.
För att säkerställa en god och säker kommunikation med samarbetspartners och kollegor ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal som skrift.
Du är en uthållig och motiverad person som håller fokus även när processer tar tid. Du samarbetar smidigt med andra, kommunicerar tydligt och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt. Med din förmåga att skapa och vårda relationer bygger du starka nätverk. Du har pedagogisk insikt och anpassar ditt budskap efter mottagarens behov. Dessutom tänker du strategiskt, ser helheten och agerar med långsiktiga mål i åtanke. Ditt goda omdöme gör att du kan prioritera rätt och fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer.Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
