Hälso- och sjukvårdskurator till specialiserad rehabilitering
2025-12-23
Vi kan erbjuda ett stimulerande och utvecklande jobb som hälso- och sjukvårdskurator inom slutenvården, på enheten för specialiserad rehabilitering (neurologisk och kirurgisk) på Kungsholmen! En unik chans att lära känna Stockholms Sjukhem som arbetsgivare. Hos oss får du möjligheten att jobba ihop med trygga, professionella och erfarna kollegor i en trevlig miljö.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare, som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Vårt uppdrag på verksamhetsområde Rehabilitering är att rehabilitera patienter efter vård på akutsjukhus. Vi arbetar i team enligt rehabiliteringsmedicinska principer: eliminera, kompensera och träna med målsättning att patienterna ska uppnå bästa möjliga livskvalitet och självständighet. Vården ges i multiprofessionella team där vi arbetar nära tillsammans med både patient och deras närstående. Genom samarbete utvecklar vi ambitiösa, kvalitativa och hållbara rehabiliteringsinsatser med individen i centrum.
Din roll som hälso- och sjukvårdskurator
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga uppgifter som hälso- och sjukvårdskurator på en avdelning och omfattar i huvudsak att:
- Vara en del i teamet gällande utskrivningsplanering för en trygg utskrivning för patienten
- Utföra psykosociala kartläggningar och myndighetskontakt
- Insatser med personlig assistans
- Samtalsstöd
Vi arbetar teambaserat vilket innebär att du blir en del i ett multiprofessionellt team där läkare, sjuksköterska, undersköterska, utskrivningssamordnare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, dietist, logoped, rehabassistent ingår. Vi arbetar med journalsystemet TakeCare.
Tjänsten är en tillsvidare på deltid, omfattning 50%. Arbetstider utifrån överenskommelse.
Är du vår nya kollega?
Krav för tjänsten är att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. gärna med erfarenhet av att ha jobbat på sjukhus eller annan slutenvård tidigare. Tjänsten kräver att du behärskar svenska språket obehindrat i tal och skrift samt har god datorvana. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och vi söker dig som:
- är ansvarstagande och värdesätter samarbete
- att du är kommunikativ, håller en hög servicenivå och är prestigelös i ditt förhållningssätt till omvärlden
- du uppskattar variationen, att växla mellan ett teamorienterat och individuellt arbetssätt
- är trygg i dig själv och din roll, samt kan bidra positivt till den gemensamma arbetsmiljön
Låter detta som du? Då kommer du att trivas med oss och vi med dig! Varmt välkommen med din ansökan.
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten är tillsvidare på deltid med omfattning 50%, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Har du ytterligare frågor besvaras de av paramedicinsk chef Annika Hagman via mail annika.hagman@stockholmssjukhem.se
. Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom geriatrik, rehabilitering, palliativ vård och
äldreomsorg. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
