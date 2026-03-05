Hälso- och sjukvårdskurator till psykiatriska mottagningen
2026-03-05
Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Publiceringsdatum 2026-03-05
Psykiatriska mottagningen Eskilstuna är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för befolkningen i Eskilstuna kommun och tillhör psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset. Mottagningen ligger centralt i stan med promenadavstånd från både tågstation och bussar.
Mottagningen består av ca 60 personer med olika yrkesbakgrund: läkare, psykologer, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, kuratorer, skötare och en fysioterapeut. Som anställd hos oss får du möjlighet till kontinuerlig handledning, kompetensutveckling, god arbetsgemenskap och flextidsavtal.
Mottagningen är indelad i fyra behandlingsteam: Allmänpsykiatriskt team 1 och 2, Bipolära teamet och ADHD-teamet.Arbetsuppgifter
Till den här tjänsten söker vi dig som vill bidra med att utveckla och bibehålla det sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektivet för patienten, med målet att hjälpa patienten till ett självständigt liv.
Som kurator kommer du främst vara ansvarig för ärenden med fokus på individens psykosociala livssituation, faktorer som påverkar måendet och som kräver bredare insatser. Du ska kunna ge vid behov rådgivning och hänvisning till rätt insats inom kommunen eller inom andra samhälleliga instanser som ideella organisationer. Du behöver ha god kännedom om aktuell lagstiftning exempelvis den nya socialtjänstlagen.
Utöver det ingår det även i uppdraget att ha stödsamtal med patienter och anhöriga och hålla i individuella insatser och gruppinsatser till patienter utifrån evidensbaserade metoder. Du kommer även att ge psykopedagogisk information till patient och närstående för att bidra till patientens förmåga att hantera sina symtom och sin behandling. Kris- och anhörigsamtal samt deltagande i eller initierande av Samordnad individuell plan (SIP) förekommer.
Du kommer att ha din huvudsakliga placering i ett av mottagningens team, men uppdrag kommer att aktualiseras från mottagningens samtliga team.
Din kompetens
Du ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Du har en personlig mognad, är initiativtagande både enskilt och i grupp. Du är strukturerad och självgående då arbetet innefattar att driva sitt eget arbete, men viktigt är att du även har god samarbetsförmåga då du arbetar i team runt patienten.
Du bidrar till ett gott arbetsklimat på mottagningen, genom att visa flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Meriterande är erfarenhet av arbete med psykiatrisk vård, social utsatthet eller motsvarande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Stina Roxlund, 016-10 40 68.
Facklig företrädare Carina Sankari, 016-10 48 59.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på psykiatriska mottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-06.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
