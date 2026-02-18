Hälso- och sjukvårdskurator till Ångestmottagningen Rosenlund
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett föredöme inom svensk psykiatri.
Vi arbetar personcentrerat, erbjuder rätt kompetens för patientens behov, betonar tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 1000 engagerade medarbetare som erbjuder patienter god, säker och jämlik vård.
Nu söker vi en hälso- och sjukvårdskurator till Ångestmottagningen Rosenlund!
Om Ångestmottagningen Rosenlund
Vi bedriver vård på hög nivå inriktad mot OCD och posttraumatiskt stressyndrom. Vi jobbar tätt multidisciplinärt med utredningar och behandlingar för att nå bästa möjliga resultat. Forskning och utveckling är en stor del av vårt arbete. Utöver det jobbar vi mycket aktivt med handledning och utbildning av yngre och blivande kollegor. Vi har ett särskilt intresse för vårdutveckling och att finna nya och bättre sätt att behandla våra patienter.
Mottagningen ligger centralt belägen på Södermalm, i en fastighet mittemot Rosenlunds sjukhus. Du hittar Årstaviken och många bra restauranger runt hörnet.
Ditt arbete som kurator
Arbetet utgår från rekommendationer enligt SLSO:s vårdprocesser för vuxenpsykiatri. På mottagningen arbetar vi främst enligt vårdprocesserna för PTSD och OCD, vilket ger en tydlig struktur för bedömning, behandling och uppföljning.
Du arbetar självständigt i din profession men är samtidigt en integrerad del av våra multiprofessionella behandlingsteam. Du är ensam kurator på mottagningen och samarbetar nära läkare, rehabiliteringskoordinator samt övriga medarbetare.
Psykologiska behandlingar genomförs av psykolog och psykoterapeut i enlighet med vårdprocessernas rekommendationer. Stödsamtal kan, efter bedömning, beviljas under en begränsad tid hos sjuksköterska.
Kuratorsuppdraget har därmed en tydlig psykosocial och rehabiliterande inriktning, med fokus på bedömning, samordning och stöd i patientens sociala och funktionella återhämtning.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat:
Psykosociala bedömningar
Rehabiliteringsarbete i nära samarbete med läkare, psykolog, reko och sjuksköterska.
Uppföljande samtal med patienter och/eller deras närstående
Medverkan i vårdplanering enligt SLSO:s vårdprocesser
Deltagande i samordnad individuell planering (SIP)
Stöd till patienter i kontakter med: Försäkringskassan,, kommunen, Arbetsförmedlingen, andra externa aktörer
Fast vårdkontakt (FVK) för ett antal patienter med uppföljningsansvar
Du bidrar med din specifika psykosociala kompetens till teamets gemensamma förståelse av patientens vårdbehov och är en viktig resurs i komplexa ärenden.
Våra förväntningar på dig:
Vi söker dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
Har erfarenhet av arbete inom psykiatri, gärna öppenvård
Meriterande, personliga egenskaper
Har kunskap om socialförsäkringssystem och kommunala insatser
Är trygg i självständigt arbete och har lätt för samarbete i team
Har god förmåga att strukturera, prioritera och samordna
Är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende
Vad kan vi erbjuda dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid 40h/vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder möjlighet att jobba på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en dynamiskarbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
