Hälso- och sjukvårdskurator till Affektiv mottagning i Umeå
2025-08-13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård och behandling som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Psykiatriska kliniken har flyttat till ett nybyggt hus där vårdmiljön präglas av tanken om miljöns betydelse för främjande av hälsa. Vård- och arbetsmiljö stöttas av modern teknik och forskning.
Vi söker en hälso- och sjukvårdskuratorkurator till
Affektiv mottagning som är ett multiprofessionellt team med profiluppdrag metodutveckling, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med bipolära syndrom och depressioner.
Mottagningen har ett antal år arbetat aktivt med att införa strukturerade behandlingslinjer och evidensbaserad psykiatrisk vård. Affektiv mottagning vänder sig till personer mellan 18 och 60 år som är i behov av psykiatrisk specialistvård.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som hälso- och sjukvårdskurator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
I ditt arbete som kurator hos oss kommer du i samarbete med andra yrkesprofessioner att bedöma, behandla och rehabilitera patienter som kräver specialistpsykiatrins kompetens och resurser. Arbetsuppgifterna kommer att bestå både av sedvanligt kuratorsarbete såsom individuella patientkontakter samt stöd i samverkan med vårdgrannar/myndigheter, t ex arbetslivsinriktad rehabilitering.Kvalifikationer
Du har socionomexamen och legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrin och arbete med arbetsrehabilitering/koordinering.
Vi söker dig som tycker om att ta egna initiativ, arbetar strukturerat och som trivs med att driva utvecklings- och förändringsarbeten.
Arbetet förutsätter att du är trygg i din roll, har ett gott etiskt förhållningssätt, att du kan arbeta självständigt och patientfokuserat samt att du ser möjligheter och tar initiativ till utveckling av din roll på mottagningen.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
