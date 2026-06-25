Hälso- och sjukvårdskurator, Paramedicinsk avdelning, Avesta
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Kuratorjobb / Avesta Visa alla kuratorjobb i Avesta
2026-06-25
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vi söker nu en hälso- och sjukvårdskurator till Akutmottagning, Medicin, Geriatrik och Rehabilitering - Avesta lasarett. Vill du arbeta nära patienten och göra skillnad i människors livssituation? Hos oss har du som hälso och sjukvårdskurator en viktig roll i ett multiprofessionellt team där helhetssyn, samarbete och patientens egna resurser står i fokus.
Enheten för Paramedicin, där tjänsten är organiserad, samarbetar med hela Kliniken för Akut Medicin Geriatrik och Rehabilitering på Avesta Lasarett. Totalt har kliniken cirka 200 anställda och inom enheten för Paramedicin finns det 18 medarbetare. Kliniken innefattar både öppenvårdsmottagningar och slutenvårdsavdelningar. Som kurator hos oss får du ett varierat och utvecklande uppdrag med både bredd och fördjupning. Din huvudsakliga placering är inom öppenvårdsteamet för geriatrik och rehabilitering, där du arbetar tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterska och undersköterskor.
Teamet möter patienter med neurologiska sjukdomar och skador, där du ansvarar för det psykosociala bedömnings- och behandlingsarbetet i nära samarbete med övriga professioner.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Hos oss ingår du i flera delar av klinikens verksamhet, vilket ger ett brett och stimulerande uppdrag:
Psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete i team
Stöd till patienter och närstående
Samverkan med externa aktörer och nätverk runt patienten
Medverkan i hjärtteamet inom medicinområdet
Bedömning och behandling av patienter inom medicinmottagningen
Insatser för inneliggande patienter, exempelvis på strokeavdelning
Du arbetar utifrån en helhetssyn på patienten, där vi tillsammans stärker patientens egna resurser och delaktighet.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och självständigt arbete med stor möjlighet att påverka din egen arbetsdag. Du kommer samarbeta med ett som präglas av en god samarbetsanda. Det finns möjlighet för dig att delta i verksamhetsutveckling och vi erbjuder kompetensutveckling utifrån dina behov och erfarenheter.
Du förväntas dokumentera dina insatser i journalsystemet Cosmic.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
har körkort för manuellt växlad bil (det kan förekomma hembesök i arbetet)
har intresse för geriatrik, rehabilitering och medicin
har god förmåga att arbeta både självständigt och i team
är flexibel och strukturerad
har god kännedom om samhällets stödinsatser till den enskilde och deras nätverk
trivs i en roll där du bidrar med din specialistkompetens
kan leda grupper och samverkansmöten
Meriterande:
Erfarenhet av neurologi, rehabilitering eller arbete i multiprofessionella team
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Marie-Louise Englund marielouise.englund@regiondalarna.se 0226-496336 Jobbnummer
9978496